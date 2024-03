Mara Venier e Alberto Matano insieme in prima serata su Rai 1, ecco dove li vedremo

Gossip TV

Mara Venier e Alberto Matano condurranno insieme un programma in prima serata su Rai 1.

Due dei volti più amati della Rai stanno per tornare a fare coppia in prima serata, conducendo insieme un programma su Rai 1. Stiamo parlando di Mara Venier, la signora di Domenica In, e Alberto Matano, il padrone di casa de La Vita in Diretta.

Mara Venier e Alberto Matano insieme in prima serata su Rai 1

Notizia che farà molto piacere al pubblico della Rai. Mara Venier e Alberto Matano tornano a fare coppia, al timone di un programma in onda in prima serata su Rai 1. La conduttrice di Domenica In e il presentatore de La Vita in Diretta, infatti, presenteranno insieme la sedicesima edizione del Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione Biagio Agnes, premiazioni che si terranno il prossimo 21 giugno.

E proprio la Rai ha conquistato il Premio Radio-Tv per i 70 anni di televisione e ben 100 di radio. Premiata anche la fiction Un Professore. La giuria ha espresso già il suo parare sui vincitori delle varie categorie, come ad esempio il Premio Divulgazione Scientifica che andrà a Barbara Carfagna con Codice: la vita è digitale, mentre ad aggiudicarsi il Premio Informazione Culturale è lo storico Francesco Perfetti. Insomma, una serata molto interessante che presenterà le voci più importanti dei vari settori da quello digitale a quello editoriale, presentato dalla coppia Venier, che ha chiesto scusa per il caso Rai-Sanremo, e Matano, ovvero due dei presentatori più amati della Rai. Voi lo vedrete?