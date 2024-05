Mara Maionchi torna a parlare di Tiziano Ferro e commenta la partecipazione di Angelina Mango all'Eurovision Song Contest

Gossip TV

Mara Maionchi, alla conduzione dell'Eurovision Song Contest per l'Italia, si sbottona su Tiziano Ferro e Angelina Mango.

Mara Maionchi è finita al centro dell'attenzione mediatica per via della querelle con Tiziano Ferro dopo l’ospitata a Belve. Intervistata dal settimanale Chi, la nota discografica ha colto l'occasione per chiarire la sua posizione nei confronti del cantante e commentare la partecipazione di Angelina Mango all'Eurovision Song Contest.

La verità di Mara Maionchi

Nelle ultime settimane, Mara Maionchi e Tiziano Ferro si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta a distanza in cui sono volate pesanti accuse. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio la nota e simpatica discografica che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato la sua verità:

"Doveva” è una parola grossa, secondo me essere così robusti a 18 anni non è cosi salutare. E poi, certo, per stare sul palco a lungo, per cantare e ballare per ore serve preparazione fisica. Penso di aver dato dei consigli giusti, non c’era obbligo, poi contano le canzoni. E ci sono artisti che non hanno bisogno di alcuna scaltrezza, come anche Tiziano, che ha fatto grandi cose...Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che gli abbia impedito di essere se stesso: la mia storia parla per me, le dico solo questo, la libertà per me è sacra.

Chiuso il capitolo Tiziano Ferro, la Maionchi ha parlato dell'Eurovision Song Contest. Per chi non lo sapesse, Mara è alla conduzione del Festival musicale per quanto riguarda l’Italia insieme a Gabriele Corsi. A rappresentare il nostro paese sarà la giovane cantautrice Angelina Mango:

Si muove bene, canta magnificamente, la canzone è bella per cui, mah, speriamo! Suo padre me ne parlava sempre, Pino… Da parte mia c’è anche un coinvolgimento emotivo, con suo papà ho vissuto momenti felici e lui vive nei miei ricordi, come le sue canzoni, che sono eterne. Che fortuna che ci sia la musica.