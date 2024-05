Amici 23, noto e amato volto di Canale 5 scrive ai semifinalisti: "Ho deciso di mettervi alla prova e..." (VIDEO)

Gossip TV

Il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, sbarca al Serale di Amici 23: i ragazzi ricevono una comunicazione davvero speciale e inaspettata prima della semifinale.

Fervono i preparativi per la nuova puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda domenica 12 maggio 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola è arrivata una lettera molto speciale per i semifinalisti da parte di un volto molto amato e seguito del Grande Fratello.

Ad Amici arriva una comunicazione speciale

Nel daytime di ieri di Amici 23, in casetta è arrivata una comunicazione molto importante per i ragazzi ancora in gara al Serale: una lettera speciale da parte di un noto conduttore di Canale 5. "Ciao ragazzi, complimenti a tutti, chi vi scrive è una persona che vi segue, vi ammira e vi stima. Da sempre il talento mischiato al sogno mi emoziona. Voglio subito tranquillizzarvi. Questo non è un guanto di sfida, ma solo un modo giocoso di mettere alla prova il vostro talento. Chi sono? Perchè mi paleso nella vostra quotidianità? Accendete la televisione e lo capirete" ha letto Petit.

A quel punto, i sei semifinalisti di Amici hanno acceso il televisore e scoperto il mittente della lettera, ovvero Alfonso Signorini:

Ciao ragazzi, il 19 Luglio dirigerò la Boèheme di Giacomo Puccini all’Arena di Verona, un teatro dove anche voi sognerete di esibirvi. Come mai ho pensato a voi? Semplice, perchè la Boèheme racconta la storia di un gruppo di giovani artisti, tutti talentuosi, senza il becco di un quattrino in tasca, ma pieni di sogni nel cassetto, una storia nella quale molti di voi e dei giovani che vi seguono, potranno identificarsi. Si parla anche d’amore, che è il motore della nostra vita, così ho pensato di mettervi alla prova e di farvi immergere nel pieno dell’ atmosfera Bohemienne, attraverso una delle pagine più popolari di questa opera meravigliosa, che è il Valzer di Musetta...

E ancora:

Vi consegno un taglio musicale sul quale potrete dar vita, con la vostra creatività a una vostra creazione. Voi ballerini potrete decidere come coreografare il brano, voi cantanti invece potrete riarrangiarlo, scriverci delle barre, insomma riattualizzarlo come meglio credete. tra qualche giorno verrò a trovarvi e mi mostrerete le vostre creazioni, per qualcuno ci sarà un premio.

