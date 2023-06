Gossip TV

E' amore tra l'ex Miss Italia ed ex gieffina e il ballerino romano.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondono più e sono più innamorati che mai. A confermarlo, la prima foto della coppia e la dedica del bel ballerino romano stregato dall'ex Miss Italia, tra le protagoniste della sesta edizione del Gf Vip.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: la prima foto insieme e la romantica dedica

Qualche giorno fa, Manila ha postato una serie di foto scattate a Pacentro in dell'Aquila, mano nella mano con Oradei: "Una giornata bellissima in uno dei borghi più belli d'Italia e tanta amicizia e amore". Il ballerino, a sua volta. ha condiviso un loro primo piano "il sorriso perfetto" a sua volta ripostato anche dalla Nazzaro. E non è finita qui. In un'altra foto lo scatto è accompagnato dalle parole del brano "Nient'altro che noi" e ha aggiunto: "No word needed...scrivo in italiano per fare capire a tutti, non servono parole, favolosamente tu. Il dono più bello sei tu"

Sul settimanale Confidenze, la Nazzaro ha parlato del suo nuovo amore per la prima volta, dopo la rottura con Lorenzo Amoruso:

“È una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza. Per il futuro mi auguro che arrivi un nuovo amore meraviglioso. Nonostante due storie finite male, non smetto di sperare. Ho bisogno di stare bene con un uomo perché, in fondo, io resto una ragazza del sud. Che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia”.