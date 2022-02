Mahmood e Blanco e il successo internazionale: Brividi è 15ª nella Billboard Global 200

Gossip TV

Il brano vincitore di Sanremo 2022 scala le classifiche mondiali. Un articolo su Mahmood e Blanco esce su Billboard.

I due artisti vincitori del Festival di Sanremo 2022 continuano a sognare senza svegliarsi, ma è tutto reale il successo che stanno riscuotendo. Oltre alla vittoria sul palco dell'Ariston, il brano Brivido sta facendo registrare record su record tra iTunes e Spotify ed è ormai già certificato Disco di Platino. Mahmood e Blanco si sentono giustamente al settimo cielo. Blanco sarà in turnée da aprile a settembre con 34 date in tutta Italia e buona fortuna per chi ancora cerca un biglietto, perché tutti i concerti appaiono come sold out.

Mahmood e Blanco volano verso il successo internazionale

L'ultimo sorpresa di Brividi è stata quella di vederla nella classifica Billboard Global 200 al 15° posto con 36,8 millioni di stream e 7.800 download nel mondo. Un risultato eccezionale per la musica italiana all'estero, e questo senza contare quei paesi dove il brano è già in testa alle chart nazionali, come Spagna, Svizzera e Slovenia. Il dato interessante, come sottolinea proprio il magazine Billboard, è che l'anno scorso dopo la vittoria a Sanremo i Måneskin entrarono nella Global Chart al 106° posto e soltanto con il trionfo a Eurovision salirono al 10° posto. Il risultato di Brividi è dunque incredibile, ma bisogna riconoscere che senza l'amore per degli USA per i Måneskin forse non si sarebbe alzata così tanto l'attenzione per gli artisti italiani.