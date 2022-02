Mahmood e Blanco censurati da Instagram: ''Violazione in materia di atti sessuali''

Gossip TV

Mahmood e Blanco si spogliano ma Instagram non gradisce e rimuove la foto incriminata.

I vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo stanno conoscendo un successo straordinario con il loro brano “Brividi”, ai vertici delle classifiche nazionali e globali. I due cantanti hanno posato per una copertina molto particolare, apprezzatissima dal pubblico e molto meno da Instagram, che è arrivata a censurare lo scatto.

Mahmood e Blanco violano le linee guida di Instagram

Sul palco del Festival di Sanremo abbiamo assistito alla nascita di un sodalizio artistico da applausi, quello tra Mahmood e Blanco che con la loro “Brividi” hanno conquistato il primo posto della classifica sanremese, accedendo anche la possibilità di rappresentare l’Italia agli Eurosong. Per Mahmood si tratta della seconda vittoria a Sanremo, mentre il giovanissimo Blanco è un neofita della scena musicale italiana ma non per questo sta ottenendo meno successo di tanti colleghi dalla carriera ben più longeva. Mentre Blanco ha risposto ai rumors sulla crisi con la fidanzata Giulia, Vanityfair ha intervistato i due vincitori per poi coinvolgerli nella realizzazione di una copertina meravigliosa, che mette fisicamente a nudo Mahmood e Blanco.

Lo scatto è stato postato dalla nota rivista sulla pagina ufficiale di Instagram, ma la piattaforma social non ha gradito l’artisticità della foto e ha censurato immediatamente, tramite rimozione del post. La rivista ha pubblicato nuovamente la foto censurando il corpo dei cantanti, e scrivendo un lungo sfogo, immediatamente ricondiviso da molti utenti: “La copertina di Vanity Fair è stata rimossa perché, citiamo letteralmente, ‘viola le nostre linee guida in materia di atti sessuali”. Chi lavora con i social sa bene che Instagram ha delle regole tutte sue per far rispettare quello che i nostri nonni avrebbero chiamato buoncostume […] Quello che l’algoritmo di Instagram ignora, però, è che il nudo non è solo un’espressione volgare del corpo, ma anche un mezzo capace di veicolare un messaggio importante come, nel caso della nostra copertina con Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo, candidati per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 e icone per milioni di giovani, la libertà di spogliarsi dalle etichette e vivere liberi, rinfrancati, appagati".

"Per fortuna, le espressioni artistiche riescono a essere più avanti degli algoritmi, ma nello stesso tempo c’è ancora tanta strada da fare prima che le linee guida di un social network raggiungano lo stesso grado di azione della sensibilità umana, quella che va oltre le barriere rigide imposte da un codice e che capisce il giusto valore da assegnare a un’immagine”. Dopo la polemica, le foto originali di Mahmood e Blanco, scattate da Luigi & Iango, sono tornate online senza censura.