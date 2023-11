Luis Sal entra nell'account Ig di Muschio Selvaggio e smentisce l'accordo con Fedez: ecco come stanno davvero le cose!

Gossip TV

Dopo i rumors di un accordo tra Luis Sal e Fedez, l'influencer è entrato nell'account di Muschio Selvaggio e svela come stanno le cose.

Altro che accordo tra Luis Sal e Fedez! L'ex duo del podcast Muschio Selvaggio sembrava aver raggiunto una tregua, ma in realtà si è trattato di un fraintendimento, corretto dall'influencer. Ovviamente, per spiegare come stanno davvero le cose tra loro, Luis Sal ha trovato un modo originale, quasi quanto quello del famoso video "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato" con tanto di presentazione in Powerpoint. L'influencer, infatti, è entrato nell'account di Instagram del podcast e ha svelato ai fan qual è la verità sulla situazione con Fedez.

Luis Sal e Fedez: altro che tregua! L'influecer pubblica un post dall'account di Muschio Selvaggio e svela come stanno le cose

Da questa mattina, i giornali non hanno fatto altro che titolare che Luis Sal e Fedez avevano raggiunto un accordo pacifico, dopo la lite che li aveva visti dividersi e portato l'influencer ad abbandonare la conduzione del podcast Muschio Selvaggio. In realtà, non è andata così ed è stato lo stesso Sal a svelare ai fan come stanno davvero le cose. Secondo Giuseppe Candela e la sua indiscrezione

"Pare si sia risolta con un accordo economico e un patto di riservatezza tra le parti"

E tali parole erano state date per certe, finché Luis Sal non ha preso possesso dell'account Ig di Muschio Selvaggio e ha pubblicato un post che svelava la verità:

"Ciao muschietti selvaggi. Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c'è stato nessun accordo, tantomeno di riservatezza e anzi, siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo"