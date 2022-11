Ludovica Valli, sfogo sui social:"Perché fate figli per farli crescere ad altri?"

Gossip TV

In dolce attesa del secondogenito, Ludovica Valli ha avuto un lungo sfogo sui social in cui si lamentava di come molte persone mettano al mondo i figli, per poi farli crescere da altri. Ecco cosa ha detto.

La seconda gravidanza di Ludovica Valli procede per il meglio, seppur l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si ritrovi, un giorno sì e l'altro pure, a dover rispondere agli attacchi degli haters o a sfogare la sua frustrazione sui social per alcuni atteggiamenti che riguardano proprio i figli e la loro educazione.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sfoga sui social

L'ultima volta che si è trovata a rispondere agli attacchi degli haters, Ludovica Valli ha dovuto giustificare le sue scelte in fatto di acquisti per i suoi figli: infatti, un utente di Instagram le aveva criticato il seggiolone dell'Ikea che si vedeva in una delle sue storie.

In quella occasione, Ludovica Valli aveva risposto con classe e messo in chiaro che l'utilità di un oggetto non è determinata dal suo prezzo e che lei, evidentemente, dava valore ai soldi che guadagnava. Pochi giorni fa, è scoppiata l'ennesima polemica, perché l'influencer avrebbe espresso la sua opinione su un argomento molto delicato: qual è il senso di mettere al mondo un figlio, se poi lo si fa crescere ad altri?

Sul suo profilo Instagram, la minore delle sorelle Valli ha espresso con fermezza la propria opinione e ha scritto una serie di storie sull'argomento. Per lei è inconcepibile che ad occuparsi di un figlio non siano i genitori. Ma, attenzione, ci ha tenuto a precisare che le sue parole non sono rivolte a chi lavora h24 e ha difficoltà a stare con i figli per il lavoro:

"Io mi domando… perché fare figli se poi, come li partorite, li fate crescere da altre persone? E preciso, non parlo di quei genitori che lavorano h24, che escono la mattina e tornano a casa la sera, di conseguenza o si fanno aiutare da qualcuno o nessuno porta la pagnotta a casa per loro. Io parlo di quei genitori che, pur avendo le possibilità di crescerli loro (con o senza aiuti che sia), decidono di farli e darli in ‘gestione’ per i primi anni di vita, e dopo… a terze persone. Ma perché li fate? Che senso ha mettere al mondo 2/3/4/5 figli se poi non vi prendere la responsabilità di crescerli? Che senso date all’essere genitore? E che valore date ai vostri figli?

L'ex corteggiatrice ha, poi, continuato e nelle sue parole molti utenti del web ci hanno visto un rimprovero, nemmeno troppo velato, ai Ferragnez, già nell'occhio del ciclone proprio per l'eccessiva strumentalizzazione dei due figli, Leone e Vittoria. Proprio in riferimento a persone che mettono al mondo i figli come "business", trattandoli come oggetti o giocattoli, Ludovica Valli ha dichiarato:

"Che senso c’è nel mettere al mondo delle creature e poi non volersi alzare neanche una notte per accogliere il pianto di tuo figlio, ma lo fa fare a terze/quarte persone? Sarò strana io, sarò ‘fatta male’ io nel pensarla così. Non so che dire. Ma in giro, soprattutto ultimamente, vedo solo questo. Vedo sempre più ragazze, donne voler fare dei figli pensando siano oggetti, giochi. Vedo solo persone mettere al mondo creature solo per far del business… brutto sì, ma è la verità. Poi, se volete continuare a ‘non voler vedere’, qui sui social soprattutto, continuate pure, continuate a farvi prendere in giro!” Io lavoro qui sui social da quasi 11 anni, ormai… Oggi, che sono anche madre, sono la prima a fare anche attività, qui sui social, con mia figlia. Ma non lavoro qui sui social solo perché oggi ho una figlia e sono madre. Ci lavoravo già da 10 anni e non anche come madre. La maggior parte di voi mi ha vista crescere. Da bambina, a ragazzina, a donna, a oggi madre. Anche se non avessi avuto un anno e mezzo fa Anastasia, oggi questo sarebbe comunque il mio lavoro. Certo, magari non ‘tratterei’ argomenti di bambini e/o consigli a riguardo, perché non ne avrei neanche l’esperienza. Ma comunque continuerei a fare ciò che facevo già prima di avere lei, un anno e mezzo fa."

Chissà se i Ferragnez si sentiranno presi in causa e risponderanno a quello che, per molti, era un palese attacco nei loro confronti.