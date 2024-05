Ludovica Valli sbotta infastidita contro un fan: "Ho già risposto molte volte a questa domanda, ora basta"

Gossip TV

L'influencer Ludovica Valli è tornata a parlare del rapporto con le sue sorelle, rispondendo infastidita alla domanda di un fan. Ecco cosa è successo!

Il rapporto tra Ludovica Valli e le sue sorelle Beatrice ed Eleonora Valli ha sempre destato una certa curiosità nei fan: i followers delle sorelle Valli, affermate influencer ed ex partecipanti a Uomini e Donne, in veste di tronista (Ludovica) e di corteggiatrice di Marco Fantini (Beatrice), hanno sempre notato una certa freddezza tra loro e l'assenza di una o dell'altra agli eventi social più importanti che le riguardavano.

Ludovica Valli sbotta contro un fan: "Mi sembra di aver già risposto a questa domanda..."

Il legame tra sorelle può non essere sempre idilliaco, ma nel caso di quello delle sorelle Valli si cammina su un terreno minato: in particolare, Beatrice e Ludovica Valli non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro e nel migliore dei casi si ignorano a vicenda, nel peggiore - stando ai rumors e alle indiscrezioni dei fan - si lanciano frecciatine sui social.

Nonostante Ludovica Valli abbia già più volte chiarito qual è la natura dei suoi rapporti con Beatrice ed Elenoroa, i fan non perdono occasione per porle domande talvolta un po' indiscrete. Ed è quello che è successo in occasione della Festa della mamma. I followers, infatti, hanno notato che Beatrice Valli ed Eleonora Valli hanno trascorso insieme la giornata, ma Ludovica era assente. Alla reunion c'erano anche Marco Fantini e il compagno di Eleonora, con tutta la numerosa prole al seguito. Sui social non è passato inosservato uno sfogo di Ludovica Valli in merito all'ipocrisia delle madri in molte occasioni e in tanti hanno pensato che si riferisse proprio alle sorelle.

Come se non bastasse, un fan le ha posto in diretta una domanda un po' indiscreta, chiedendole perché non avesse trascorso la Festa della mamma con le sue sorelle. La risposta infastidita di Ludovica Valli non è tardata ad arrivare e ha lasciato allibiti i followers. Dalle sue parole, infatti, sembra che Ludovica fosse all'oscuro della reunion delle sorelle:

"Ciao! Credo di aver risposto spesso a questo tipo di domande ma a prescindere, sono una “spettatrice” (dopo 26 anni, quest’anno 27esimo anno per scelta mi viene quasi da dire) quanto voi della loro vita. Come il 99% delle volte è successo, ho scoperto dai social che oggi erano insieme. Ma ripeto, a prescindere, va benissimo così. Io sto bene, anche loro vedo che stanno bene. Non dovreste farvi nemmeno voi problemi. Un caro saluto."

Ludovica Valli torna a parlare del rapporto con le sorelle

L'influencer ha, perciò, spiegato che anche lei, come i suoi fan era totalmente all'oscuro dell'incontro avvenuto a casa di Beatrice Valli, ma che è consapevole che tra lei e le sue sorelle i rapporti siano molto difficili. Nel corso di un'intervista a Verissimo, Ludovica Valli ha svelato la verità sul legame con le sorelle. A Silvia Toffanin ha raccontato che, oltre alla differenza d'età, che rende Beatrice ed Eleonora più vicine, tra loro tre ci sono rapporti cordiali, ma che non non si frequentano molto:

""Abbiamo un rapporto, ma non è stretto. Forse, con Eleonora un po' di più. Siamo completamente diverse, ma voglio bene a entrambe, ci mancherebbe. Speravo di avere un rapporto migliore, di essere migliori amiche, ma nella vita a volte capita. Ci provi e ci ripovi e le cose non vanno. Però sto così bene con me stessa, con la mia famiglia e di conseguenza non voglio forzare nessuna situazione. Oggi, va bene così"

Nonostante tutto, però, molti fan hanno percepito della delusione nella risposta data sui social dall'influencer e qualche altro follower non ha mancato di farle notare che ha cercato di passare per vittima della situazione. Con molta calma, tuttavia, Ludovica Valli ha risposto semplicemente che aveva detto la verità.