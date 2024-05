Ludovica Valli a Verissimo: "Con le mie sorelle non siamo molto unite. Il matrimonio? Non è una priorità" [VIDEO]

Gossip TV

Ospite a Verissimo oggi, sabato 4 maggio, Ludovica Valli ha raccontato della sua terza gravidanza e del rapporto con le sue sorelle e l'assenza del padre. Ecco cosa ha svelato!

Oggi, sabato 4 maggio, a Verissimo è stata ospite Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne e attualmente in dolce attesa del terzo figlio. L'ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi si è raccontata e ha svelato come sta vivendo questa inaspettata terza gravidanza.

Ludovica Valli ospite a Verissimo parla del rapporto con le sorelle: "Abbiamo un rapporto, ma non è stretto"

Ludovica Valli entra nello studio di Canale5 accolta dalla padrona di casa, Silvia Toffanin. L'ex volto di Uomini e Donne è raggiante e visibilmente emozionata nel raccontare come stanno vivendo questa nuova gravidanza:

"Anastasia, essendo più grande ha realizzato di più, Otto un po' meno. Poi, non so se è perché sono i miei figli, ma sono puri e innamorati, vengono vicino, mi toccano il pancione. Anche Gianmaria è felicissimo. Però non l'abbiamo cercata questa gravidanza, è arrivata così, un po' per caso. Ma non potremmo esserne più felici."

L'ex tronista ha anche svelato che la nascita del suo terzo figlio è prevista per il 13 settembre. La sorella di Beatrice Valli ha anche raccontato delle difficoltà che ha vissuto crescendo:

"Sono stata una bambina molto amata, anche se quando ero piccola, mio padre se n'è andato di casa e ho realizzato tutto quando sono diventata molto più grande. Oggi, ho perdonato mio papà, ma non sento di essergli vicina. Non c'era nulla da chiarire, lui non c'è stato nei momenti più importanti della mia vita, ma non ho rabbia per lui"

Non poteva mancare la domanda sul rapporto con le sue sorelle. Sui social, molti fan hanno fatto notato una certa freddezza tra le sorelle Valli, soprattutto tra Beatrice e Ludovica. Più volta, Ludovica è intervenuta sui social a chiarire che, nonostante gli screzi, hanno un bel rapporto, anche se non possono dirsi vicine:

"Abbiamo un rapporto, ma non è stretto. Forse, con Eleonora un po' di più. Siamo completamente diverse, ma voglio bene a entrambe, ci mancherebbe. Speravo di avere un rapporto migliore, di essere migliori amiche, ma nella vita a volte capita. Ci provi e ci ripovi e le cose non vanno. Però sto così bene con me stessa, con la mia famiglia e di conseguenza non voglio forzare nessuna situazione. Oggi, va bene così"

Ludovica Valli: "Gianmaria è un uomo d'altri tempi. Il matrimonio? Non è una priorità"

Ludovica ha poi raccontato che i primi screzi con le sorelle sono iniziate quando la madre è stata poco bene e lei si è allontanata da tutto, per il dolore e la paura di perderla. Tuttavia, ha voluto specificare:

"Sono scappata quando mia madre è stata meglio, sono la più piccola delle tre e non voglio dire che ne ho risentito di più, però ho pensato che quando mia madre non ci sarebbe stata più, io non sapevo fare nulla, non avevo una mia indipendenza. Perciò, ho deciso di partire e quell'esperienza a Formentera, dove ho lavorato, mi ha del tutto cambiato la mia vita."

Sulla madre, Ludovica Valli ammette che ha con lei un bellissimo rapporto e che spesso è il suo modello di vita: "Oggi si è rifatta una vita e ha un compagno e siamo felici perché lui c'è stato molto di più di mio padre". Parlando del compagno, Gianmaria Di Gregorio, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha ammesso:

"Gianmaria è un uomo come non se ne trovano più. Sono fortunata ad averlo conosciuto. Il matrimonio? Al momento, non è una priorità, non mi è arrivata nessuna proposta [ride]."

Al momento l'influencer ha ammesso di non voler conoscere il sesso del bambino e che preferisce aspettare che nasca per scoprilo. Scherzando, Silvia Toffanin le ha fatto notare che si è vestita di rosa, ma l'influencer ha ribattuto: "Forse l'ho fatto per confodervi...Chissà, lo scopriremo!".

