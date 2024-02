Ludovica Valli pubblica una foto con le sorelle Eleonora e Beatrice e lancia una frecciatina!

Gossip TV

Dopo numerose critiche e frecciatine sul rapporto con le sorelle, Ludovica Valli ha zittito gli haters pubblicando una foto con Beatrice ed Eleonora!

Negli ultimi mesi sono diventati insistenti i rumors di una rottura tra le sorelle Valli, a causa dell'assenza di foto o video dell'una o dell'altra nelle stories Instagram. A far tacere le voci ci ha pensato Ludovica Valli con un eloquente gesto e una frecciatina ben piazzata!

Ludovica Valli mette a tacere i rumors sulla rottura con le sorelle Eleonora e Beatrice!

Molti fan, sui social, hanno sempre notato come Beatrice ed Eleonora Valli sembrassero molto più unite rispetto a Ludovica. In tanti avevano sottolineato anche che quest'ultima avesse lanciato qualche frecciatina alla sorella Beatrice, quando questa aveva dato un doppio nome all'ultima nata, Matilda Luce, dopo aver criticato l'usanza, adottata in precedenza proprio da Ludovica per il suo secondogenito, Otto Edoardo.

In occasione del battesimo del piccolo, tenutosi il 10 febbraio, Ludovica Valli ha pubblicato un video in cui erano presenti anche le sorelle e rispettivi pargoli. Inoltre, la minore delle sorelle Valli ha postato nelle stories uno scatto che ritraeva i nonni con tutti i nipotini ad accerchiarle. A corredo dello scatto, ricondiviso da Beatrice, Ludovica aveva scritto come frecciatina:

"La nostra mamma e il nostro papà con tutti e otto i nipoti… notate la felicità dei bimbi, ma almeno abbiamo una foto"

Anche Beatrice ha aggiunto un commento che sembrava emblematico e sottolineava come siano tutte e due stanche delle continue frecciatine che vengono lanciate sui social a proposito del loro rapporto:

"Amen! Per un anno non rompete!"

Ludovica ha poi aperto un box domande per i fan e ha risposto ad alcune curiosità: anche in questo caso, la minore delle Valli ne ha approfittato per chiarire alcune questioni, smontando subito le eventuali haters e le loro manie del complotto. A chi faceva notare che, dopo la festa, la sorella Eleonora è tornata a casa e ha cucinato per i suoi figli, lasciando intendere che al buffet ci fossero solo dolci, Ludovica ha replicato:

"Che domanda è? No, come ho già detto c’erano tante altre cose. E comunque anche i miei figli quando sono tornati a casa hanno mangiato di nuovo Anastasia alle 22:40 voleva la pizza di suo padre, ti dico solo questo ahahah I bambini hanno più giocato che mangiato, ma è così quando sono tutti insieme"