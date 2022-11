Ludovica Valli, in vacanza a Dubai è vittima di bodyshaming per il pancione

Gossip TV

In vacanza a Dubai per qualche giorno, l'influencer Ludovica Valli è stata vittima di attacchi di haters sui social a causa del pancione e del bikini che ha deciso di indossare. Ecco cosa è successo.

Si è mostrata sorridente e con il pancione ben in vista, mentre prende il sole a Dubai: Ludovica Valli non potrebbe apparire più bella e radiosa, quasi al termine della sua seconda gravidanza. Eppure, c'è invece, chi ha avuto da ridire sulle sue foto in bikini.

Ludovica Valli vittima di bodyshaming

In uno scatto postato sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra con un bikini nero e con il pancione ben in vista. La sua gravidanza è quasi agli sgoccioli e partorirà un maschietto, come ha rivelato con il dolcissimo video insieme alla primogenita Anastasia. L'influencer Ludovica Valli appare serena e tranquilla, mentre si gode il sole a Dubai e sul bikini che indossa ironizza lei stessa. Nella caption della foto postata, si legge infatti:

"...uno dei pochi costumi che ancora mi entra. Se non mi vedete con altro, sapete perché"

L'influencer è alla 27esima settimana e lo mostra orgogliosamente. Purtroppo, come spesso accade, c'è, invece, chi ha avuto da ridire sulla scelta di mostrarsi in bikini e ha avuto il coraggio di commentare con parole molto velenose. Un attacco di bodyshaming in piena regola contro Ludovica Valli.

Commenti del tipo: "Sei una balena", "Che pancia grossa", "Sembri un ciambellone", "Facevi prima a metterti nuda". Insomma, ne hanno dette di tutti i colori, perché è sempre impossibile per alcune menti pensare che una donna possa mostrarsi felice del proprio corpo in gravidanza e indossando ciò che più le piace.

La risposta di Ludovica Valli? Continuare a godersi la sua vacanza a Dubai, senza minimamente prestare ascolto alle chiacchiere degli haters.