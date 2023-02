Ludovica Valli si mostra in lacrime sui social. Il suo sfogo: "Mi sento in colpa"

Gossip TV

L'influencer Ludovica Valli si è mostrata in un video sui social, in cui si è lasciata andare a un lungo pianto e si è sfogata su un aspetto della maternità. Ecco cosa ha detto.

Ludovica Valli è diventata mamma per la seconda volta la scorsa settimana del piccolo Otto Edoardo, avuto dal compagno Gianmaria Di Gregorio. L'influencer si è già mostrata sui social mentre ballava con il piccolo e con ancora i segni del parto, ricevendo numerose critiche, a cui ha risposto per le rime. Tuttavia, nonostante l'evidente gioia che prova nell'essere diventata mamma bis, c'è anche qualcosa che l'ha portata a stare molto male.

Ludovica Valli, il senso di colpa verso la primogenita Anastasia

Ludovica Valli ha aggiornato costantemente i fan sull'andamento della gravidanza, tanto che la nascita del piccolo Otto è stata annunciata con un post su Instagram poco dopo il parto. L'influencer non si nasconde e ha più volte mostrato la sua solidarietà alle neo mamme e si è esposta nel raccontare le difficoltà a cui possono andare incontro i neo genitori. Uno degli ultimi interventi è di poche ore fa, quando su Instagram si è mostrata visibilmente provata e in lacrime, decidendo di condividere con i fan il suo disagio.

Mentre allattava Otto, Ludovica Valli si è mostrata in una storia in lacrime e ha confessato le sue difficoltà nel gestire la nuova maternità, in particolare, ha rivelato di sentirsi in colpa verso la primogenita Anastasia:

"Ditemi, o meglio, mi insegnate come si fa a non avere sensi di colpa verso la primogenita?"

Come spesso accade, oltre ai tanti messaggi di supporto, sono arrivate anche alcune critiche, che in particolare evidenziavano che intorno al tema della maternità si sta creando un dibattito che non sempre può essere positivo, perché non comporta che si possa trattare di argomenti tabù con maggior naturalezza, ma è utile alle influencer a creare engangement con i propri followers, adv e altro ancora.