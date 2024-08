Lucy Lawless contro Kevin Sorbo: gli ex colleghi Xena e Hercules ancora una volta dibattono sui social

Gossip TV

Dichiarato sostenitore di Donald Trump lui, concorde con la visione politica dei democratici lei, Lucy Lawless e Kevin Sorbo che un tempo erano colleghi di set, ormai da molto si battibeccano sui social.

Ricordate la serie Xena - Principessa Guerriera? Andò in onda per 6 stagioni dal 1995 al 2001, quando le serie televisive erano ancora prodotti minori (a parte alcune eccezioni) che riempivano i tempi vuoti a livello domestico in vari orari della giornata. Si trattava di uno spin-off di un'altra serie fantasy storica sullo stesso tenore, che andava in onda contemporaneamente, con il più celebre personaggio di Hercules. Entrambe le serie hanno avuto un discreto successo per i palati non troppo fini del pubblico televisivo dell'epoca e hanno reso delle piccole star i rispettivi protagonisti, Lucy Lawless per Xena e Kevin Sorbo per Hercules. Ecco, tra i due (56 anni lei, 65 lui) c'è stato recentemente qualche battibecco sui social.

Xena contro Hercules: lo scambio tra i due attori Lucy Lawless e Kevin Sorbo

I due attori hanno proseguito poi la loro carriera, lei principalmente in altre innumerevoli serie per la TV e lui anche in molti film di serie B. Ma si sta parlando di Lawless e Sorbo in questi giorni per via di un tweet dell'attore al quale l'attrice non ha potuto esimersi dal rispondere. Non è la prima volta che i due battibeccano sui social. Lui è un aperto sostenitore di Donald Trump, lei un'attivista di vedute opposte. L'ultimo scambio che hanno avuto è partito da un tweet di Sorbo su X in cui alzava dubbi sull'etnia della candidata democratica alla Presidenza degli Stati Uniti. "If Kamala really is black, have her say the N-word, let the people decide for themselves" ha scritto l'attore, dicendo che se Kamala è davvero nera "fatele pronunciare la parola con la N, lasciate che la gente decida per se stessa".

Lawless ha risposto al tweet aggiungendosi al coro di commenti che davano del razzista a Sorbo. L'attrice ha ironicamente detto che "in sua difesa, posso dire che una volta l'ho visto difendere un uomo nero dall'attacco dei bianchi", per poi rivelare che era il febbraio del 1995 e si parlava dell'assassinio di Nicole Brown e di Ron Goldman, avvenuto mesi prima, per cui era stato accusato O. J. Simpson. "Ragazzi, avete sentito di quella donna e del suo amico brutalmente uccisi a Los Angeles? Forse è stato proprio il giocatore di football" scrive Lawless ricordando quanto disse all'epoca, per poi aggiungere "e Peanut [nocciolina, come Lawless chiama sempre Sorbo] gridò: hey, conosco Nicole e fammelo dire... non è una passeggiata! BOOM".