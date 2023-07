Luca Vezil, ex di Valentina Ferragni, ufficializza la storia con Virginia Stablum con un post su Instagram

Gossip TV

L'ex di Valentina Ferragni, l'influencer Luca Vezil ha ufficializzato la storia d'amore con Virginia Stablum: eccoli nel primo post di coppia!

Dopo i primi rumors, seguiti dalle segnalazioni e dai commenti social, finalmente, Luca Vezil ha ufficializzato la sua relazione con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum.

Luca Vezil e Virginia Stablum escono allo scoperto: il post che ufficializza la loro relazione!

Dopo la fine della relazione decennale con Valentina Ferragni, Luca Vezil aveva deciso di concentrarsi sul suo lavoro, smentendo categoricamente tutte le voci che lo vedevano già impegnato con altre donne. La rottura era stata gestita senza tanto scalpore e, anche in occasione dei 30 anni della sua ex, Luca le aveva dedicato una dolce storia su Ig in cui ricordava quanto fossero cresciuti insieme. Anche Ferragni si era limitata a spiegare brevemente i motivi che li avevano portati ad allontanarsi, ma non c'era stata da parte di nessuno dei due alcun rancore.

Qualche mese fa erano poi arrivate le prime segnalazioni di una frequentazione tra Vezil e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum: inizalemnte i gossippari della rete avevano semplicemente notato come i due frequentassero gli stessi posti nello stesso momento. Poi erano iniziati i commenti sotto i post su Instagram, scambi di messaggi che lasciavano intendere una certa amicizia tra i due, ma per il resto, sia Vezil sia l'ex corteggiatrice avevano preferito mantenere il silenzio.

Tuttavia, nella giornata di ieri, Luca Vezil ha deciso di ufficializzare la relazione con Virginia Stablum, pubblicando un post con una dolce dedica alla nuova fidanzata. Nelle foto i due appaiono sorridenti e innamorati e a corredo delle immagini, Vezil ha scritto un breve commento:

"Il nostro posto felice"