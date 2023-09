Loris Karius innamorato pazzo di Diletta Leotta: "È la compagna della vita che si prende cura di me"

Gossip TV

Mentre si gode la figlia Aria, avuta dalla compagna Diletta Leotta circa un mese fa, Loris Karius pensa al futuro insieme alla donna della sua vita. In un'intervista, il portiere del Newcastle ha espresso tutto il suo folle amore per la conduttrice sportiva.

Loris Karius è il compagno di Diletta Leotta, che il 16 agosto ha dato alla luce la piccola Aria. La presentatrice televisiva e radiofonica, che è diventata mamma proprio nel giorno del suo trentaduesimo compleanno, ha fatto proprio un bel regalo al portiere del Newcastle United, che in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato con affetto e sincerità della sua compagna, che poi è anche la conduttrice di Dazn.

Loris Karius pazzo di Diletta Leotta e della piccola Aria

A proposito di Diletta Leotta, Loris Karius ha detto che è una donna davvero speciale: "È la compagna della vita che si prende cura di me". Il giocatore di calcio parla anche del modo in cui lui e Diletta si sono conosciuti. La cosa curiosa è che lei non sapeva chi fosse lui e lui non sapeva chi fosse lei, e ciò ha reso ancora più bello l’inizio del loro amore, anche perché non capita spesso di poter prescindere dai social, su cui appariamo tutti più belli ma anche più chiacchierati. Karius ha spiegato poi quale qualità della Leotta gli piaccia di più: “È sempre positiva e sorridente. Ha un carattere solare”.

Naturalmente Loris Karius ha nominato la figlia Aria. La bimba, ha confessato, riesce a fargli tornare il buonumore anche quando ha avuto una giornata difficile. Aria è un dono, e grazie a lei Loris riesce a rimettere le cose in prospettiva.

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti una sera a Parigi. Quando Karius ha visto Diletta, non ha capito più niente. I due si sono subito innamorati e hanno giurato di trascorrere insieme questa vita e anche le prossime. Per questo Loris vuole avere altri figli dalla Leotta. Quanto ad Aria, quando è nata i genitori hanno condiviso su Instagram delle foto tenerissime.

Loris Karius e la disgraziata finale di Champions contro il Real Madrid

Sempre al Corriere della Sera Loris Karius ha parlato della sua carriera sportiva. Come forse non sapete, il portiere del Newcastle United prima giocava nel Liverpool e, durante la finale di Champios League del 2108 Liverpool - Real Madrid, ha commesso errori quasi imperdonabili, determinando l’esito dell’incontro. Ovviamente si è attirato le critiche dei tifosi e dei compagni di squadra. Non è stato un momento facile per lui, ma ora il calciatore tedesco si è ripreso e martedì affronterà il Milan a San Siro. Fra i suoi desideri c’è quello di poter giocare un giorno in una squadra italiana. Al giornalista che lo intervistava Loris Karius ha detto che sbagliare è normale e capita a tutti.