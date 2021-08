Lorella Boccia presto mamma: Vita Privata, Amici, Curiosità

Gossip TV

Conosciamo meglio l'ex allieva di Amici, nonché ballerina professionista, conduttrice e futura mamma!

Scopriamo qualcosa in più su questa straordinaria danzatrice e presentatrice, la quale sta per coronare il suo sogno di allargare la famiglia!

Lorella Boccia: La ballerina che sta per diventare mamma

Lorella Boccia nasce a Torre Annunziata, in Campania, sotto il segno del Capricorno, il 27 dicembre del 1991; sta quindi per compiere 30 anni. Fin da piccola frequenta la scuola di danza, studiando sia classico che moderno, e si diploma presso la Harmony di Arnaldo Angelini.

In seguito, la giovane inizia a lavorare come ballerina, al Teatro San Carlo di Napoli, prendendo parte al corpo di ballo degli spettacoli Il Guarracino e La Bella Addormentata. Restando in ambito teatrale, nel 2009, quando ha appena 18 anni, viene scelta dal regista Franco Zeffirelli, per la sua Aida. Nel 2011, invece, Lorella viene scelta per il programma Rai in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, e lavora con il coreografo Gino Landi. Poco dopo, entra a far parte del corpo di ballo del tour teatrale di Biagio Izzo. Nel 2012, la danzatrice si trasferisce a Roma, e si esibisce in spettacoli degni di nota, come Mettiamoci all'opera, Attenti a quei due - La sfida, e Per tutta la vita... ?

Nello stesso anno, entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, e si classifica settima alla dodicesima edizione del talent. L'anno successivo, cioè nel 2013, la Boccia viene selezionata da due registi stranieri: Paul Haggis la vuole per il suo film Third Person, e Trish Sie per Step Up: All In. Nel 2014 affianca Paolo Ruffini ed Olga Kent alla conduzione della trasmissione comica Colorado; in più, Enrico Brignano la sceglie per il suo Evolushow, ed Massimo Ranieri la sceglie per il suo Sogno o son desto.

Dal 2016 la ragazza è una delle professionisti di Amici, e tra il 2018 ed il 2019 conduce con Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta il day-time del talent in questione su RealTime. Sulla stessa rete viene persino messa al timone di un programma tutto suo, ossia Rivelo, in cui è lei ad intervistare i vip. Dal 2018 presenta anche il Monte-Carlo Film Festival, assieme ad Ezio Greggio. Nel 2019 Lorella è una delle professioniste di Amici Celebrities, mentre l'anno seguente è una delle ballerine principali del videoclip di Ciclone, la canzone di Elodie e Takagi & Ketra. Dal 2021 è al timone di Venus Club, su Italia 1, una trasmissione dedicata alla donne.

Il 1 giugno del 2019 sposa l'imprenditore e produttore televisivo Niccolò Presta. Quest'anno la coppia ha annunciato l'arrivo della loro prima figlia, la quale nascerà a breve.