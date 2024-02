Loredana Lecciso gela: ''Nozze con Al Bano? Ecco perché sono state rimandate''

Gossip TV

Ospite a I Fatti Vostri, Loredana Lecciso parla del rapporto con Al Bano e spiega perché non sono ancora convolati a nozze nonostante tantissimi anni insieme.

Loredana Lecciso e Al Bano ne hanno passate tante insieme in 23 anni di relazione, bombardati dal gossip e dal continuo confronto con il rapporto del cantante e l’ex moglie Romina Power. È proprio per questo fantasma di un amore passato che i due non si sono mai sposati? Ecco cosa ha rivelato Lecciso ospite de I Fatti Vostri.

Loredana Lecciso e Al Bano, perché non si sono ancora sposati?

Ospite nel salotto de I Fatti Vostri, Loredana Lecciso è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano. I due fanno coppia fissa da circa 23 anni e, tra qualche alto e basso, sono ancora molto innamorati e affiatati, insieme nella tenuta del leone di Cellino San Marco dove trascorrono le giornate a contatto con la natura e a giocare insieme con simpatici video sui social. Loredana è tornata a parlare del mancato matrimonio, che secondo molti non si sarebbe mai consumato nonostante convivenza e figli a causa del fantasma della precedente relazione con Romina Power.

“In passato ne abbiamo parlato, assolutamente. C’è stato un momento della nostra vita in cui l’avevamo preso in seria considerazione, era stata un’idea di Albano, poi è saltato per vicissitudini, per equilibri familiari.Per me è più importante stare con lui dopo 23 anni, nonostante non ci sia un accordo giuridico. Non ti nascondo che probabilmente a 26 anni forse l’avrei fatto, adesso non ne sento la necessità, stiamo bene così, è quasi scaramantica questa scelta”, ha spiegato Lecciso, ammettendo di non voler forzare le cose e di essere molto felice anche così.

La storia d’amore tra la soubrette e il cantante è stata molto criticata, proprio alla luce della fine di quella con la Power. Una cascata di gossip, spesso anche molto maligni, che hanno fatto soffrire Loredana ma che ora non riescono più a scalfirla. “Sono cose fastidiose che fanno male, ho imparato a conviverci a prendere le distanze dai luoghi comuni e imparato a vivere la mia vita con naturalezza, con normalità. Lui è un generoso, sa che a me diverto con i social e non si sottrae mai. Se può far felice una persona lo fa ed è una qualità che apprezzo tanto”, ha ammesso.