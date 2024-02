Anna Tatangelo innamoratissima del Fidanzato, la grande differenza d’età non li divide

Gossip TV

Anna Tatangelo appagata con il nuovo e giovanissimo fidanzato, la differenza d’età per loro è un valore aggiunto.

Anna Tatangelo ha trovato l’amore e la differenza d’età è solo un mero numero. La cantante fa coppia da qualche tempo con il giovane modello Mattia Narducci e i due sono davvero molto affiatati, come mostrano sui social durante il loro breve viaggio a Londra.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, l’amore non ha età

Dopo aver passato un periodo poco sereno, dovuto in particolare alla scomparsa dell’adorata mamma, Anna Tatangelo sta tornando a sorridere e il merito è anche del suo nuovo fidanzato. Lui si chiama Mattia Narducci, è un modello di 26 anni molto ambito dalle maison di moda internazionali per la sua innegabile bellezza e fascino. Mentre in Italia andava in onda la 74esima edizione del Festival di Sanremo, la coppia ha lasciato il Paese per concedersi una vacanza a Londra e l’amore è esploso, coinvolgendo i fan della cantante su Instagram, che hanno seguito con attenzione la breve vacanza dei due innamorati.

Insomma, i dieci anni di differenza d’età non contano nulla per Anna, e fu lei stessa a confermarlo poco tempo fa durante un’intervista a Verissimo, rivelando a Silvia Toffanin di trarre beneficio dal periodo di vita diverso che Mattia sta vivendo, rivivendo emozioni e dando qualche piccolo suggerimento.

“Ci vuole, l’amore per me è anche leggerezza, al di là della responsabilità che si ha l’un altro. Volersi bene, stare bene, delle volte anche svuotare la mente fa bene e stare con chi ti fa stare bene, come lui. E’ arrivato in un momento inaspettatissimo della mia vita. Il tempo ci dirà”, aveva commentato Anna, ammettendo di essersi invaghita di Mattia nel momento in cui meno si sarebbe potuta aspettare di trovare l’amore, ancora molto provata dal suo lutto.