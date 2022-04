Lo Show dei Record: Gerry Scotti è stato la quarta scelta? L'indiscrezione

Gossip TV

A quanto pare, prima di affidare la conduzione de Lo Show dei Record a Gerry Scotti, Mediaset si sarebbe rivolta ad altri tre vip. Ecco quali.

In rete impazza il gossip: Mediaset, prima di andare a bussare alla porta di Scotti, sarebbe andata a bussare a quella di altri tre volti noti: Marcuzzi, Blasi ed Amendola. Tutti e tre, però, avrebbero rifiutato.

Lo Show dei Record: Gerry Scotti sarebbe stato soltanto un ripiego

In queste settimane, la domenica sera su Canale 5, stiamo assistendo alla messa in onda de Lo Show dei Record, al cui timone c'è Gerry Scotti. Quest'ultimo, oltre ad essere uno dei volti più amati della televisione italiana, è già stato il presentatore del suddetto programma, prima nel 2011 e poi nel 2015. Tuttavia, a quanto pare, Gerry non sarebbe stato la prima scelta di Mediaset per Lo Show dei Record.

Stando agli ultimi rumor, prima del conduttore, la storica trasmissione sarebbe stata proposta ad altri tre presentatori. A lanciare lo scoop è stato Oggi. Secondo il settimanale, infatti, Scotti non sarebbe stato che la quarta scelta, dato che, in realtà, Mediaset si era inizialmente rivolta ad Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e, dulcis in fundo, Claudio Amendola.

Tuttavia, né la Marcuzzi, né la Blasi, né tantomeno Amendola avrebbero accettato. La prima, dopotutto, ha palesato ormai tempo fa la sua intenzione di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo, determinata a scoprire che cosa voglia davvero fare, e chi voglia davvero essere. La moglie di Francesco Totti, invece, è attualmente impegnata al timone de L'Isola dei Famosi. Che dire, infine, del figlio di Ferruccio Amendola? Probabilmente, Amendola junior non se l'è sentita di dismettere i panni dell'attore e di calarsi in quelli del conduttore.