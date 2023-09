Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: cronologia di una storia d'amore

Gossip TV

Leonardo DiCaprio continua nella sua conquista delle top model: attualmente è impegnato con l'italiana Vittoria Ceretti, che per lui ha lasciato il marito. Il settimanale Chi pubblica le foto, apparse ovunque.

Sono state praticamente tutte top model le fidanzate del premio Oscar Leonardo DiCaprio, che tra le sue numerose ammiratrici ha scelto sempre in quella ambita categoria. Non fa eccezione l'ultima, Vittoria Ceretti, che è italiana e che secondo le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ricostruisce questa ultima love story dell'attore con le solite foto rubate, è iniziata velocemente a partire dal loro primo incontro a maggio. Ma vediamo nel dettaglio come si è sviluppata questa ennesima relazione che sta tenendo col fiato sospeso tutte le fan di quello che per molte resta il romantico e tragico divo di Titanic.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: Chi svela il come e quando

Il primo avvistamento di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme in atteggiamenti confidenziali è avvenuto il 9 agosto, in una discoteca di Ibiza, a Playa d'en Bossa, all'interno del club per VIP Hi. I paparazzi li hanno fotografati mentre si baciavano. Il settimanale Chi, che ovviamente campa su queste ghiotte notizie, è andata a rovistare nel passato della top model che era sposata con Matteo Milleri. Prima di quel fatidico bacio, pare, il colpo di fulmine tra Leo e Vittoria era scoccato a maggio, al festival di Cannes. E sempre a maggio Ceretti avrebbe lasciato il marito, un dj, con cui era sposata da tre anni, dopo aver incontrato il divo hollywoodiano. La nuova coppia non è ancora venuta ufficialmente allo scoperto ma qualche settimana fa i due sono stati nuovamente paparazzati insieme mentre mangiavano il gelato a Santa Barbara, in California, e la loro appassionata storia d'amore è continuata con le vacanze insieme su uno yacht alle Baleari, proprio quando sono state scattate le foto del bacio. Secondo fonti a loro vicine i due si adorano e si aspetta solo di vederli comparire insieme in un'occasione ufficiale e non solo in foto rubate.

Tutte le top model di Leonardo DiCaprio

Andando indietro in ordine di tempo, Leonardo DiCaprio ha ritrovato l'amore con Vittoria Ceretti dopo la fine della lunga relazione con Camilla Morrone, con cui è stato dal 2017 al 2022 e la "relazione aperta" con Gigi Hadid. La prima di cui siamo a conoscenza è quella con Gisele Bundchen (1999 - 2005), seguita dalla sua storia con l'israeliana Bar Refaeli (2005 - 2011) e con la tedesca Toni Garm. E queste sono solo quelle più durature. Si sa che DiCaprio ama frequentare modelle molto giovani, cosa che gli ha attirato gli strali di certa stampa americana. Vittoria Ceretti ha, appunto, 25 anni ed è nata a Brescia, mentre l'attore ne compirà 49 a novembre.

