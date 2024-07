Le Iene, Nicolò De Devitiis ricoverato in ospedale: "Grave polmonite, ma torno presto"

Gossip TV

Con un video su TikTok, l'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis ha annunciato di essere stato ricoverato in ospedale. Ecco come sta oggi!

Con un video su TikTok, l'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis ha rivelato ai followers di essere stato ricoverato in ospedale per una polmonite. Tuttavia, ci ha tenuto anche a rassicurare i fan che presto sarà di nuovo a casa, in forma: "Torno presto".

Le Iene, Nicolò De Devitiis ricoverato per una grave polmonite

Attraverso il suo profilo TikTok, Nicolò De Devitiis, storico inviato de Le Iene, ha raccontato ai fan di essere ricoverato in ospedale. Il motivo? Una grave polmonite che lo avrebbe lasciato molto debilitato, ma che non ha fiaccato del tutto il suo spirito, visto che De Devitiis ha anche rassicurato i fan che tornerà presto a casa.

In un breve video, caricato sul suo profilo TikTok, Nicolò De Devitiis ha rivelato di essere in ospedale. Con una breve didascalia ha spiegato di essere ricoverato perché affetto da una grave polmonite:

"Mi sono preso una grave polmonite. Torno presto. Vi abbraccio forte"

Il video è stato sommerso di like e messaggi di pronta guarigione da parte dei fan, che lo seguono con assiduità su tutti i suoi social. Sempre con il sorriso, Nicolò De Devitiis ci ha tenuto a rassicurare tutti che sarebbe tornato presto a casa e ha ringraziato i fan per il sostegno e l'affetto che gli hanno dimostrato.

@divanoletto mi sono preso una “grave polmonite” torno presto 💙 vi abbraccio forte ♬ EMIRATES - Geolier

Le Iene, la rottura tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri

Di recente Nicolò De Devitiis è stato protagonista delle pagine di gossip per la rottura con Veronica Ruggeri, sua collega e inviata de Le Iene. La coppia a giugno ha ufficializzato la fine della storia d'amore che li legava da diverso tempo. Con un breve messaggio sui social, i due inviati del programma di Italia 1 hanno specificato che il loro amore era giunto a conclusione già da qualche settimana, ma che avevano preferito aspettare prima di rivelarlo ai fan.

Avendo condiviso con i followers tanti bei momenti vissuti insieme, hanno ritenuto necessario comunicare loro anche la fine della loro storia d'amore:

"Ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio."

Nonostante questo chiarimento, nessuno dei due ha voluto rivelare i motivi che li avrebbero spinti a prendere strade separate. Oltre che come inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis è il conduttore di Vite Spericolate, programma nel quale trascorre 48 ore no stop con i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo per conoscerli meglio. Tra i vari vip intervistati ci sono stati Rose Villain, Capo Plaza e Massimo Pericolo, per citarne alcuni.