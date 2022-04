Le Iene: Ilary Blasi a ruota libera su Belen Rodriguez, Barbara D'Urso e Fabrizio Corona

Gossip TV

Ilary Blasi rompe il silenzio su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo a Le Iene.

Ilary Blasi è stata ospite dell'ultima puntata de Le Iene. Protagonista del Passaparolaccia, in compagna di Teo Mammucari, la conduttrice della nuova edizione de L'Isola dei Famosi ha vuotato il sacco su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Belen Rodriguez, Barbara D'Urso e Fabrizio Corona.

Ilary Blasi vuota il sacco a Le Iene

Ilary Blasi è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Ospite a Le Iene, la conduttrice de L'Isola dei Famosi ha dovuto rispondere alle "famose" domande su otto personaggi del mondo dello spettacolo con cui lei ha avuto a che fare nel corso della sua carriera. Tra questi anche il re dei paparazzi, Fabrizio Corona:

Non c’ha mai provato con me. Non l’ho mai baciato, me manca. Non c’ho mai fatto pensierini, non è brutto, ma non c’ho mai pensato. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora? Cosa dice in giro di me questa persona? tante cose fidate. Se ha più nemici o amici? Direi 50 e 50 dai. Così come penso che abbia fatto soffrire e sofferto alla stessa maniera. Se devo descriverlo con una parola direi furbo.

La Blasi ha poi continuato parlando, sempre senza fare nomi, di due grandi donne dello spettacolo, ovvero Barbara D'Urso e Belen Rodriguez. Con quest'ultima si sono conosciute durante la partecipazione di Jeremias e Cecilia al Grande Fratello Vip e, per chi non lo sapesse, tra le due c'è stato un bacio in diretta:

Da 0 a 10 come voto le do 8, non la conosco benissimo. Come professionista le do un 7. Tra noi due sono invecchiata più io. Se c’ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca, però ci siamo baciate. Un voto al bacio? Un bacetto quindi un 6. Se è una numero 1 nella professione? Nel lavoro non è una numero 1. Il suo pregio più grande è che è molto bella. Se mio marito ricevesse un messaggio da questa donna farei delle domande. Come parola per descriverla direi wow.

Lei invece la conosco da 20 anni circa. C’è sempre stata simpatia tra noi sì. Affetto no, ma perché è una parola impegnativa. Se abbiamo litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi durante una vacanza. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista. Ovviamente siamo due generi diversi. Non c’è nulla che le invidio e non penso proprio che lei mi invidi nulla. Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Io ti dico di sì, che parla bene di me. Se devo descriverla con una parola scelgo professionista.

