In occasione dei suoi 50 anni, Anna Falchi ha ricordato la sua relazione con lo showman siciliano Fiorello, la sua prima grande delusione sentimentale.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Anna Falchi, in occasione dei suoi splendidi 50 anni appena compiuti, è tornata raccontarsi a cuore aperto, ricordando anche la sua relazione con Fiorello, uno dei suoi grandi amori ma anche una delle sue delusioni più grandi.

Anna Falchi, la confessione amara su Fiorello: "Dopo che mi ha tradita, non ho più festeggiato il mio compleanno"

Negli anni '90, la conduttrice de I fatti Vostri e lo showman siciliano, erano una coppia che faceva sognare e infiammare i media. La loro favola d'amore però non ebbe un lieto fine. Durante le riprese di un film, la Falchi tornando a casa per fargli una sorpresa, lo trovò, suo malgrado, con un'altra donna. Il dolore è stato intenso per lei, che seppur giovanissima, da quel momento non ha più voluto festeggiare il suo compleanno:

"Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… Se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto"

Anna Falchi ha poi parlato della storia con l’ex marito Stefano Ricucci, per cui ha avuto parole di grande affetto e stima:

“È l’ideale di uomo che tutte vorrebbero accanto. Romantico, generoso, dedicato. Quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita. Ma dopo è finita semplicemente perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l’ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via”

Il suo grande amore però, sarà sempre la figlia Alyssa, nata undici anni fa dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi. Oggi, l'attrice e conduttrice romana, è legata da circa dieci anni a Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa, con il quale, ha ammesso, non è sempre tutto rosa e fiori anche a causa dei rispettivi impegni lavorativi.