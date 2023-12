La Vita in Diretta, Pierpaolo Pretelli risponde a tono ad Alberto Matano su una domanda spinosa

Gossip TV

A La Vita in Diretta, Pierpaolo Pretelli ha risposto a tono al conduttore Alberto Matano su una spinosa domanda!

Nonostante le numerose voci di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia nata 3 anni fa nella casa del GF sembra più unita e innamorata che mai. Anche a La Vita in Diretta, nel corso della puntata di ieri, lunedì 18 dicembre, dove Pretelli è stato ospite di Alberto Matano, l'influencer ha dato al conduttore una risposta ben ponderata in merito a una domanda spinosa.

La Vita in Diretta, ecco come Pierpaolo Pretelli ha risposto a una spinosa domanda di Alberto Matano

Approfittando dell'avvicinarsi del suo terzo anniversario con Salemi, Matano ha chiesto al conduttore e influencer come si supera una crisi. Nel corso delle ultime settimane, proprio sui Prelemi si erano diffuse voci costanti di una crisi in corso. Molti avevano addirittura ipotizzato che i due si fossero già separati e che Pretelli fosse pronto ad abbandonare la casa in cui conviveva con Giulia Salemi e che l'unico motivo per cui restavano insieme era un "contratto" che li legava.

Stanchi di queste insinuazioni, i due influencer avevano pubblicato un comunicato congiunto nel quale svelavano che stavano vivendo un momento difficile, ma che visto il sentimento che li legava stavano provando a sistemare il loro rapporto. Inoltre, i due sono stati avvistati in diverse occasioni insieme e sembravano molto sereni e felici di stare in compagnia l'uno dell'altra. Ieri, a La Vita in Diretta, mentre si discuteva della presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, il comico Francesco Paolantoni, rivolgendosi all'ex concorrente del GF ha scherzato dicendo:

"So che vi siete lasciati un po' di tempo fa!"

Mentre il conduttore ha chiesto a Pierpaolo Pretelli di rispondere alla domanda: "Come si superano le crisi?" e Pretelli ha risposto a tono, in maniera molto diretta e senza tanti giri di parole:

"È ovvio che in un rapporto di coppia ci sono degli alti e dei bassi, ma se c’è il sentimento tutto passa e tutto si può risolvere!"