Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva una nuova segnalazione sulla coppia: crisi in corso?

Dopo l'ultima smentita di una crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono iniziate a circolare nuove voci su una possibile rottura tra i Prelemi? L'ultima indiscrezione riportava che Pretelli avesse addirittura fatto i bagagli e avesse abbandonato la casa in cui conviveva con l'influencer. Tuttavia, entrambi i diretti interessati avevano smentito con forza queste voci di una crisi, affermando di essere più uniti che mai.

A distanza di qualche giorno da quest'ultima indiscrezione è evidente che tra i Prelemi sembri procedere tutto a gonfie vele. Infatti, i due ragazzi sono stati visti in diverse occasioni in cui sono apparsi innamorati e sereni. Le segnalazioni sono arrivate da Deianira Marzano che nelle sue stories su Instagram ha rivelato che un utente, sabato 16 dicembre, avrebbe avvistato i due innamorati al Bicocca Village di Milano:

Un'ulteriore segnalazione riguardava sempre i Prelemi ma risale a domenica 17 dicembre: anche qui, i due ragazzi sono stati visti in Rinascente e da ciò che hanno riferito erano "tranquillissimi". Queste immagini non fanno che confermare la versione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli su quando la loro storia stia procedendo nella giusta direzione:

Quindi qua ci stiamo rivolgendo alle persone che ci seguono e che ci vogliono bene. Innanzitutto, premetto che leggo/leggiamo i vostri messaggi e fra virgolette non ci aiutano. Soprattutto le vostre accuse ci fanno del male. Perché se un minimo ci conoscete sapete che persone siamo. Non c’è nessun contratto che ci obbliga a stare insieme, non c’è nessun programma televisivo che ci impedisce di lasciarci. Non abbiamo lavori, non c’è niente, quindi tutte quelle allusioni che alcuni profili fanno sono tutte finte. Semplicemente stiamo capendo chi siamo, dove stiamo andando e non vogliamo rovinare quella che è la relazione più importante della nostra vita. Ci serve del tempo per favore, rispettateci. Grazie, vi vogliamo bene"