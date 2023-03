La Venier e Barbara D'Urso insultate pesantemente su Twitter, il commento di Mara: "Molto brutto"

Gossip TV

Venier e Barbara D'Urso insultate pesantemente su Twitter, il commento di Mara: "Molto brutto"

Nel corso del consueto appuntamento domenicale con Domenica In, Mara Venier ha ospitato la showgirl e attrice romana Gabriella Labate, moglie del cantante Raf.

Mara Venier e Barbara D'Urso sono state insultate dall'account Twitter ufficiale Mediaset

A sorpresa, Barbara D'Urso, sua grande amica, le ha fatto una sorpresa con un videomessaggio nel talk show di Rai 1. "Non riesco a smettere di ridere per registrare questo videomessaggio. Perché sto pensando a che cosa penserai quando mi vedrai là, a Domenica In, da Mara. Me l’ha chiesto Mara e non potevo dire di no. E poi sai quanto ci amiamo" ha dichiarato la D'Urso che rivolgendosi alla Venier ha messo fine ai tanti rumors su una presunta rivalità tra le due conduttrici che in realtà sono molto amiche e legate da un reciproco rapporto di affetto e stima. "Mara, mi mancano le serate io e te in calzettoni a guardare la televisione. Non con l’amatriciana, te lo dico già da adesso. "

Nel corso dell'intervento di Barbara a Domenica In, ciò che è successo sui social ha davvero sorpreso tutti. Su Twitter, da parte dell'account ufficiale Mediaset c'è stato infatti un cinguettio velenoso nei confronti delle due conduttrici e poco dopo dallo stesso account, è stato spiegata la situazione con un comunicato ufficiale:

"Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disturbo"

Solidarietà alle donne direttamente interessate da queste offese, anche se è facile immaginare chi possano essere.



Chissà chi è “Silvy”, la persona a cui stava rispondendo.#DomenicaIn pic.twitter.com/S7lGoF9IfO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 26, 2023

Successivamente l'accaduto è stato commentato dalla stessa Venier. La padrona di casa di Domenica In è intervenuta sotto al commento di un utente: