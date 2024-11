La Talpa, spunta un altro indizio su Elisa Di Francisca

Gossip TV

Sul web continuano le voci sulla presunta vera identità di Elisa Di Francisca a La Talpa: secondo un un nuovo indizio, infatti, sarebbe lei la talpa!

Il nome di Elisa Di Francisca continua a spuntare tra quelli papabili dietro cui si nasconderebbe La Talpa, il concorrente dalla doppia identità che dà il nome al reality show di Canale5 condotto da Diletta Leotta. Dopo la teoria che riguarderebbe il tatuaggio che la schermitrice ha su un piede e che raffigura il logo della trasmissione, ora, spunta anche un nuovo indizio legato alla concorrente.

La Talpa, spunta un nuovo indizio su Elisa Di Francesca: è lei la concorrente dalla doppia identità?

Ieri sera, lunedì 11 novembre, è andata in onda una nuova puntata de La Talpa: il reality è tornato con una veste del tutto rinnovata su Canale5 dopo 16 anni di assenza e sembra che il nuovo format stia premiando la trasmissione. La prima puntata, infatti, è stata un debutto di successo e ha collezionato un ottimo share. Visti i promettenti primi risultati, il programma è stato spostato al lunedì sera, mentre il GF è slittato al martedì, occupando lo slot fortunato che aveva visto il succeso di Temptation Island.

Durante la seconda puntata de La Talpa, ai concorrenti ancora in gara è stato fornito un nuovo indizio sull'identità del concorrente che è la talpa della trasmissione e che tutti stanno cercando. Se le prime teorie puntavano a Marina La Rosa e a Gilles Rocca, ora, almeno sul web si punta il dito contro Elisa Di Francesca. Perché, oltre alla teoria sul tatuaggio che la schermitrice ha sul piede e che raffigura il logo del programma, ora, è spuntato anche un nuovo indizio.

Nel corso del secondo appuntamento, infatti, ai concorrenti è stato fornito un indizio che ha fatto pensare che sia proprio Elisa la concorrente che sta mentendo nel cast. Infatti, è stato detto ai protagonisti del reality che la talpa "la amate", una frase (o una parola) che ha scatenato immediatamente diverseteorie sul web.

La Talpa, il web punta il dito su Elisa Di Francesca

Non solo il tatuaggio che sembra riprodurre il logo del reality show, ma ora anche questo misterioso nuovo indizio punterebbero tutti a Elisa Di Francisca. La schermitrice, infatti, potrebbe davvero essere la Talpa che dà il nome alla trasmissione, anche stando al nuovo indizio che è stato fornito ai concorrenti: "la amate" è stato rivelato loro e subito sia i concorrenti, sia i fan sul web hanno provato ad analizzare l'eventuale doppio significato contenuto nella frase.

Secondo alcune teorie, infatti, si tratterebbe non di un verbo e un pronome, ma di un'unica parola, cioè, lamate: il termine potrebbe far riferimento ai colpi inferti dalle lame e Elisa Di Francesca è un'ex schermitrice, quindi, potrebbe essere un indizio rivolto a lei!

Nel frattempo, anche la seconda puntata del reality, come svela Davide Maggio, ha collezionato circa 1.917.000 spettatori, con uno share del 12,5%, che sebbene non eguagli l'ottimo debutto, conferma ancora l'interesse del pubblico per il programma condotto da Diletta Leotta.

