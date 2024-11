La Talpa, parla Marina La Rosa: "Mi dispiace che non sia andata come tutti speravano"

Gossip TV

Marina La Rosa, concorrente dell’attuale edizione de La Talpa, si è espressa sulla recente decisione di Mediaset di chiudere anticipatamente il reality show condotto da Diletta Leotta.

La Talpa, Marina La Rosa commenta la chiusura anticipata del reality show targato Mediaset

Il programma, che è tornato sugli schermi di Canale 5 dopo ben 16 anni di assenza condotto dallo storico volto di DAZN, non ha purtroppo riscosso il successo sperato, costringendo la rete a ridurre il numero di puntate previste. Questa sera, lunedì 25 novembre, andrà in onda un finale condensato che racchiuderà la quarta, quinta e sesta puntata, decretando così il vincitore o la vincitrice della nuova edizione. Il motivo principale del taglio è da attribuirsi agli ascolti deludenti. La terza puntata del reality, infatti, ha registrato appena il 10,6% di share, un dato lontano dagli standard auspicati da Mediaset per un programma di prima serata .

Nonostante le polemiche e le delusioni per l’andamento del programma, La Talpa si avvia a concludersi con una puntata finale che promette di regalare sorprese e colpi di scena. Marina La Rosa, come sempre, si è dimostrata capace di affrontare ogni situazione con intelligenza e una buona dose di ironia. L'ex gieffina su Instagram, ha commentato la chiusura anticipata, Rispondendo a un follower che le chiedeva un parere sull’accaduto, Marina La Rosa ha dichiarato:

“Mi è dispiaciuto, certo. È un peccato che il programma non sia andato come tutti noi (autori, cast e azienda) speravamo. Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto del nostro meglio. Tuttavia, con la sincerità che mi contraddistingue, penso che ci siano cose nella vita decisamente più gravi.”

Tra i commenti rivolti a Marina, uno spettatore ha sollevato una questione delicata riguardante la coreografa Veronica Peparini, anche lei concorrente di questa edizione. La Peparini e il compagno Andreas Muller, ballerino e coreografo, sono diventati genitori delle gemelle Penelope e Ginevra lo scorso 18 marzo. La loro partecipazione al reality ha suscitato alcune critiche, soprattutto da parte di chi ritiene che lasciare due neonate per un periodo prolungato non sia stata una scelta opportuna.

Un utente ha chiesto a Marina:

“Avresti mai lasciato due figli neonati, come ha fatto la Peparini, per così tanto tempo?”

L'ex gieffina non ha esitato a prendere le difese della collega, rispondendo con fermezza:

“Ehi, ehi, giù le mani da Veronica! Prima di tutto, esiste anche un padre e si chiama Andreas. I due genitori non hanno abbandonato le loro figlie, che sono state accudite dai nonni, con cui stanno spesso perché – non so se lo sai – Veronica e Andreas lavorano entrambi tutto il giorno. Quindi sì, se mi avessero offerto un’opportunità lavorativa simile e avessi avuto le stesse condizioni, avrei fatto lo stesso.”

Marina ha poi aggiunto un’osservazione mirata a chi critica senza conoscere i dettagli della situazione:

“Per chi non li segue (e se non lo fai non capisco il senso di queste polemiche inutili), basta guardare quanto ridono e quanto sono serene Ginevra e Penelope. Si vede chiaramente che stanno bene e, soprattutto, nessuna gemella è stata maltrattata per fare La Talpa.”