La Talpa, clamorosa Anticipazione: Mediaset vuole la moglie di un noto giocatore come Opinionista

Chi siederà sulla poltrona d’opinionista nella nuova edizione de La Talpa? L’indiscrezione è clamorosa.

Mediaset ha deciso di riportare sul piccolo schermo La Talpa, uno dei reality show più amati dei primi anni Duemila, affidando la produzione a Maria De Filippi. In attesa di scoprire qualcosa in più su cast e presentatrice, arriva un’anticipazione scottante sulla prima papabile opinionista.

La Talpa, spunta il nome della prima opinionista

Con la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato il ritorno sul piccolo schermo de La Talpa, la cui produzione sarà affidata totalmente a Maria De Filippi e la sua Fascino. Il reality show ha appassionato i telespettatori, entusiasti anche per la conduzione di Paola Perego, per poi sparire nel dimenticatoio per diversi anni. Ora, il Biscione ha intenzione di riproporre La Talpa in veste del tutto nuova, anche se si esclude che ciò segnerà anche il ritorno della Perego a Mediaset dato che l’Amministratore Delegato ha assicurato di voler pescare tra le presentatrici che ha a disposizione e delle quali si fida ciecamente. Nel frattempo, su Twitter, il giornalista di calcio Nicolò Schira ha lanciato una clamorosa anticipazione, che riguarda la papabile opinionista de La Talpa.

“Il corteggiamento della famiglia Berlusconi ai coniugi Icardi è duplice: per Mauro c’è pressing del Monza. Per la moglie-manager possono riaprirsi le porte di Mediaset: possibile ruolo da opinionista nel reality La Talpa”.

Il corteggiamento della famiglia #Berlusconi ai coniugi #Icardi è duplice: per Mauro c’è pressing del #Monza che lo sogna come stella al centro dell’attacco. Per la moglie-manager #WandaNara possono riaprirsi porte di Mediaset: possibile ruolo da opinionista nel reality La Talpa — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2022

Wanda Nara torna dunque come opinionista in un reality show, dopo il Grande Fratello Vip? Al momento la bionda influencer e manager non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma non è un segreto che la televisione sia un mondo che apprezza e segue con entusiasmo. Certamente per la rete sarà un colpaccio, soprattutto dopo tutte le polemiche tra Wanda e Icardi a causa del tradimento del calciatore.