La reazione di Sophie Codegoni dopo l’intervista di Alessandro Basciano da Fabrizio Corona

Ecco come avrebbe reagito Sophie Codegoni all'intervista dell'ex fidanzato Alessandro Basciano.

Sul canale YouTube ufficiale di Fabrizio Corona è stato caricato, nel pomeriggio di ieri, un video che ha attirato subito grande attenzione: un’intervista esclusiva condotta dallo stesso Corona con Alessandro Basciano.

L'ex re dei paparazzi attraverso i suoi social, ha prontamente chiarito che l’intervista sarà nuovamente pubblicata martedì 26, promettendo una versione “più completa e arricchita con nuovi aggiornamenti” sul caso che ha coinvolto l’ex gieffino e Sophie Codegoni.

L'intervista ad Alessandro Basciano: tradimenti, accuse e rivelazioni

Nel corso della lunga intervista, Alessandro Basciano ha affrontato in dettaglio il suo rapporto con Sophie Codegoni, relazione nata sotto i riflettori durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. I tre anni di unione, caratterizzati da momenti di felicità alternati a litigi e crisi, sono stati segnati da vicende che nelle ultime settimane hanno monopolizzato l’attenzione mediatica. Le denunce di Sophie hanno infatti portato all’arresto di Basciano, seguito successivamente dalla sua scarcerazione. Basciano, padre di Céline Blue, la figlia avuta dalla Codegoni, ha rivelato retroscena inediti della loro storia. Ha parlato dei primi conflitti, emersi in particolare dopo la scoperta di un tradimento da parte sua, che Sophie aveva inizialmente perdonato. Tuttavia, secondo il racconto di Basciano, la situazione si sarebbe ribaltata mesi dopo, quando Sophie avrebbe intrapreso una relazione clandestina con l’attore spagnolo Arón Piper.

L’ex gieffino ha descritto la loro relazione come “complicata e tormentata”, sottolineando come fosse caratterizzata da un circolo vizioso di bugie e tradimenti. Ha negato con forza di aver mai aggredito fisicamente Sophie, pur ammettendo di aver usato toni molto duri in alcune discussioni, in particolare quando ha scoperto una bugia raccontata dalla modella. Basciano ha anche espresso preoccupazione per le frequentazioni di Sophie, che a suo dire avrebbero esercitato una cattiva influenza su di lei, citando episodi legati al presunto uso di sostanze stupefacenti da parte di alcuni membri di questo gruppo. Una sera, quando Sophie si trovava in compagnia di queste persone, Basciano ha raccontato di aver avuto una reazione impulsiva, danneggiando l’auto di uno dei presenti. Questo episodio ha portato Sophie a sporgere denuncia contro di lui, aggravando ulteriormente la situazione.

In sua difesa, Basciano ha cercato di dimostrare al giudice che, nonostante i conflitti, il loro rapporto fosse in generale sereno. Come prova, ha fatto riferimento al fatto che Sophie, pochi giorni prima delle accuse, aveva accettato un costoso regalo da parte sua. Tuttavia, ha concluso affermando di non voler più avere rapporti con lei, pur mantenendo l’intenzione di intraprendere azioni legali per poter continuare a vedere la figlia.

Il silenzio di Sophie e la reazione della famiglia

Dopo la pubblicazione dell’intervista, Sophie Codegoni non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, scegliendo apparentemente di mantenere un basso profilo. Tuttavia, secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto come “Investigatore Social”, la modella e la sua famiglia avrebbero deciso di procedere per vie legali contro Fabrizio Corona e Alessandro Basciano.

Rosica, attraverso le sue Instagram Stories, ha dichiarato:

“Sophie, la sua famiglia e l’ex agente stanno agendo legalmente contro Fabrizio e Alessandro.”

Questa scelta sarebbe stata motivata dalle pesanti dichiarazioni rilasciate durante l’intervista, che hanno scosso ulteriormente un caso già molto delicato. Fabrizio Corona, dal canto suo, ha promesso nuovi dettagli e ulteriori retroscena su questa vicenda, alimentando le aspettative di chi segue con interesse il caso. Nel frattempo, l’intera vicenda continua a destare scalpore e a dividere l’opinione pubblica, tra chi supporta Sophie Codegoni e chi invece prende le difese di Alessandro Basciano.