Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, la nuova presunta fiamma di Francesco Totti, raggiunto da Fanpage.

Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio, è l'attuale marito di Noemi Bocchi, la nuova presunta fiamma di Francesco Totti. La coppia si è sposata nel 2011 e ancora non è stato ufficializzato il divorzio anche se l'imprenditore e la Bocchi sono in via di separazione.

La reazione dell’ex marito di Noemi Bocchi dopo la separazione di Totti e Ilary Blasi

Caucci, probabilmente suo malgrado, è inevitabilmente nel vortice mediatico degli ultimi giorni in cui impazza il gossip sulla separazione tra l'ex capitano giallorosso e Ilary Blasi e del nuovo amore di Francesco, la 34enne romana, Noemi Bocchi, la moglie del rampollo delle Cave di travertino e madre dei suoi due figli.

Raggiunto dal Fanpage, Mario Caucci è stato lapidario: “Non ho niente da dire”, ha dichiarato.

A tal proposito però, è riemerso un articolo di febbraio scorso a La Stampa. In quell'occasione, esploso già il gossip sulla moglie e l'ex calciatore, l'imprenditore ha dichiarato:

Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie… Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione"

E ancora:

"Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce… Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze. Francesco Totti? Posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liason, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo"

All'epoca, pare evidente, le parole del marito nei confronti della moglie Noemi non sono state di certo particolarmente comprensive e solidali.