La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge vuota il sacco su Gianmarco Onestini: "Sono stata la prima a..."

Gossip TV

L'opinionista Soleil commenta la partecipazione di Gianmarco a La Pupa e il Secchione Show.

Momento d'oro per Soleil Sorge che, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, è sbarcata nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D'Urso. Una nuova e incredibile esperienza televisiva che farà insieme ai suoi colleghi Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Gianmarco Onestini nel cast de La Pupa e il Secchione Show, parla Soleil Sorge

"È molto bello, se fossi tornata a casa sarei stata disorientata" ha confessato Soleil al settimanale diretto da Alfonso Signorini parlando della proposta arrivata dopo il Grande Fratello Vip di partecipare come giurata alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show "Avere un altro progetto mi ha caricata e stimolata. Credo che bisogna cogliere le opportunità quando si presentano. Non è detto che ciò che rifiuti oggi ti venga proposto ancora domani. Mi è capitato di rifiutare programmi, come il Gf Vip in passato, e di essermi pentita. Infatti era il posto giusto per me".

Proprio nello show della D'Urso, la Sorge ha ritrovato Gianmarco Onestini, fratello del suo ex fidanzato Luca: "Sono contenta di vederlo, lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco, quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essermi grato (ride, ndr)".

Leggi anche Antonella Elia mette in guarda Soleil Sorge e Federico Fashion Style

A proposito della sua chiacchierata situazione sentimentale, l'ex concorrente del Gf Vip ha dichiarato: "Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria: non volevo, è stato inevitabile e c’è stata una caccia all’uomo. I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma, quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto".