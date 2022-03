La Pupa e il Secchione Show, Antonella Elia mette in guarda Soleil Sorge e Federico Fashion Style: "Vedrete che..."

Gossip TV

L'avvertimento di Antonella ai suoi colleghi de La Pupa e il Secchione Show.

Antonella Elia è stata ospite dell'ultima puntata de La Pupa e il Secchione Party, il format web del programma condotto da Andrea Dianetti e Dayane Mello. Proprio in quella occasione, l'opinionista ha voluto mettere in guardia Soleil Sorge e Federico Fashion Style, rei di essersi presi troppe libertà vista la sua assenza.

La rivelazione di Antonella Elia su Soleil Sorge e Federico Fashion Style

Antonella, Soleil e Federico sono i tre opinionisti/giudici della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D'Urso. Ospite al format web dello show, la Elia ha voluto lanciare un avvertimento ai suoi colleghi: "Per adesso sono assente fisicamente e si sono presi delle libertà. Quando io sarò lì dal vivo diciamo che mi riposizionerò. Vedrete che presto prenderò i miei spazi alla grande spero. Vi dico che non vedo l’ora che accada. Loro due danno contro alcuni concorrenti e a me invece viene da difendere proprio quelli. Le pupe e i pupi sono attaccati brutalmente dagli altri due giudici, io invece li difenderò. Mentre i secchioni ogni tanto sono tonti".

La Elia ci ha tenuto a ringraziare anche la D'Urso per averle dato la possibilità di partecipare al suo nuovo programma: "Sono stata onorata di essere stata contattata da Barbara. Perché comunque per me la d’Urso è una figura molto carismatica, è una donna che sento e ammiro molto. [...] Tra noi c’è una sintonia. Quindi io mi sento accompagnata, amata, guidata, supportata e rispettata da lei. Quindi sono stata molto felice che lei mi abbia voluta accanto. Lei è una schietta che non le manda a dire".

A proposito invece delle sue condizioni di salute, l'opinionista de La Pupa e il Secchione Show ha rivelato: "Sto sempre meglio, sto superando la crisi dovuta alla mia condizione di salute. Devo dire che mi imbarazza molto, essere stata un’immagine virtuale è stato strano, non sono abituata. Mi sentivo in imbarazzo, mi sentivo di troppo, è bruttissimo non essere in carne ed ossa in un posto ed essere un’immagine fluttuante".