La Pupa e il Secchione Show, scintille in diretta tra Soleil Sorge e Mila Suarez: "Rosichi perché Alex Belli ti ha scaricata"

Duro scontro in diretta a La Pupa e il Secchione Show tra Soleil e l'ex di Alex.

Scintille in studio a La Pupa e il Secchione Show. Come prevedibile, durante la prima puntata dello show di Barbara D'Urso, l'opinionista Soleil Sorge si è resa protagonista di un acceso botta e risposta in diretta con la Pupa Mila Suarez, l'ex fidanzata di Alex Belli.

Volano accuse e offese a La Pupa e il Secchione Show tra Soleil Sorge e Mila Suarez

Nel corso della prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, andata in onda ieri martedì 15 marzo 2022, sono stati presentati tutti i protagonisti dello show. Tra questi anche Mila, l'ex di Alex, che non ha perso occasione di attaccare duramente Soleil accusandola di essere falsa e di usare gli uomini per lavorare in televisione. Accuse molto forti che hanno provocato la reazione della giovane opinionista.

"Non è che tu stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te?" ha dichiarato la Sorge stuzzicando la Suarez "Io rosico perché mi ha scaricato Alex? Ma sei seria? Forse hai guardato il programma sbagliato. Fa niente lasciatela parlare alla fine è una pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo troppo alto. Dire che sono cattiva perché litigo con ragazze straniere è una bella scusa. Tanto dici queste cose solo per farti vedere. Tu mi attacchi per far parlare di te, non tanto per discutere. Io cambio uomini come le mutande? Quella tesoro mio mi sa che sei tu".

"Forse te rosichi ora perché lui ti ha scaricata alla fine del GF Vip" ha prontamente replicato Mila criticando il rapporto nato tra Soleil e Alex nella Casa del Grande Fratello Vip "Sì bella sei stata scaricata. [...] Tu attacchi le ragazze straniere che non sanno parlare bene l’italiano. Così hai fatto anche con Delia, l’hai attaccata e fatta soffrire. Far star male una ragazza è una cosa orrendissima. Sai soltanto dire tante ca***te. Tu sei stata la prima ad attaccarti ad Alex, grazie a lui hai avuto tutto. Ho visto il GF Vip e dico la mia. Hai capito che lui era il protagonista e tu sei furba. Tu utilizzi le persone per arrivare in tv e lo fai da sempre". Alex deciderà di intervenire e difendere la sua amata Soleil dalle accuse della sua ex?