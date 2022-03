Grande Fratello Vip: parla Alfonso Signorini: "Ecco perché ha vinto Jessica"

Gossip TV

L'opinione del conduttore sul trionfo della giovane principessa etiope.

Conduttore per la terza volta dell'edizione Vip del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, al termine della sua lunga fatica al timone del reality show che quest'anno ha avuto durata record di sei mesi, ha commentato il trionfo Jessica Selassié, che ieri è stata proclamata la vincitrice della sesta edizione del reality show targato Mediaset.

Signorini ha spiegato ai microfoni di Tg5 il motivo per cui la più grande delle sorelle Selassié è riuscita a emergere tra i tanti concorrenti che hanno varcato la porta rossa di Cinecittà:

"E’ entrata una ragazzina piena di insicurezze e adesso è uscita una donna, che anche grazie ad un amore forse non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava…", ha dichiarato Alfonso anche convinto che questa sia stata l'edizione delle donne: "Viva tutte le donne…Alla fine questa è la vittoria di tutte le donne…"

“Mi avete sostenuta e capita…E comunque come ha detto Alfonso…Nel vostro cuore c’è una piccola Jessica…” ha dichiarato Jessica alle telecamere di Canale 5. Parole simili condivise sul suo profilo Twitter: "Grazie a tutti per avermi capita, apprezzata, amata e supporta" ha scritto la vincitrice che ha raccolto con un solo tweet, ben 10 mila di like.

Un'edizione, la sesta, del Grande Fratello Vip, che è stata ancora un successo di telespettori, incollati allo schermo per ben 49 puntate con una media di 3.100.000 spettatori e con il 20.1% di share. La finalissima andata in onda ieri, è stata la più vista degli ultimi cinque anni, con una media del 26.1% di share. Record anche sui social network con oltre un 1.000.0000 di interazioni su Twitter, Instagram e e Facebok.

