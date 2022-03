La Pupa e il Secchione Show, Guenda Goria umilia Mila Suarez in diretta tv!

Gossip TV

Ospite della seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, Guenda Goria spiega perché l’approccio di Mila non funzionerà mai sul fidanzato Mirko.

Nel corso della seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, Guenda Goria si è presentata nello studio del programma condotto da Barbara D’Urso per un confronto con il fidanzato Mirko Gancitano, che da quando ha messo piede nella villa che ospiti i concorrenti, è stat corteggiato spudoratamente da Mila Suarez. L’ex volto del Grande Fratello Vip ha umiliato in diretta Mila, spiegando perché le sue doti intellettuali non permettano a Mirko di guardarla sotto una luce diversa, e affermando di essere ciecamente convinta della fedeltà della sua dolce metà.

La Pupa e il Secchione Show, scontro tra Guenda Goria e Mila Suarez

Da quando ha fatto il suo ingresso come secchione nel cast de La Pupa e il Secchione Show, Mirko Gancitano ha stretto un rapporto solido con la sua pupa Mila Suarez, la quale tuttavia continua a stuzzicarlo nonostante sappia perfettamente che è felicemente fidanzato con Guenda Goria. Vedendo Mila sempre più spinta con Mirko, la figlia di Maria Teresa Ruta si è presentata in collegamento con lo studio nel corso della seconda puntata, mettendo in estrema difficoltà la modella marocchina. Se fino a pochi minuti prima Suarez aveva, infatti, ribadito di poter conquistare Gancitano senza toppa fatica, davanti a Guenda ha negato di avere il minimo interesse per il secchione. Goria, sfonderanno un’incredibile calma nonostante le provocazioni della rivale, ha spiegato perché Mila non potrà mai realmente interessare a Mirko, umiliando la pupa il diretta tv.

“Mirko mi manca tantissimo e lo amo molto. Ho seguoto il programma, ma io di lui mi fido davvero. Mila tu sei una grande provocatrice e questo lo sappiamo tutti. Sono sicura di lui, conosco bene il mio ragazzo e so che mi porta rispetto, spero anche che si diverta. Io però vi tengo d’occhio senza dubbio. Però ti voglio dire una cosa. Mirko è un ragazzo molto dolce e tanto secchione e da quando mi frequenta lo è anche di più, però è un ragazzo sapiosessuale. Per conquistarlo veramente serve l’intelligenza. Quindi se tu lo volessi provocare ti servirebbe la cultura”, riporta Biccy.

Una risposta di tutto rispetto quella di Guenda, che ha lasciato senza parole - i più cattivi sui social credono perché la modella non abbia idea di cosa voglia dire “sapiosessuale”. Nel frattempo, nella villa de La Pupa e il Secchione Show, sembra stia nascendo una bella intesa tra Vera Miales e Nicolò Scalfi: sarà amore o semplice amicizia?