La Pupa e il Secchione Show: Francesco Chiofalo torna all'attacco contro Gianmarco Onestini, interviene Barbara D'Urso

Gianmarco Onestini sotto accusa a La Pupa e il Secchione Show: "Non sono uno stratega".

Ancora tensioni a La Pupa e il Secchione Show tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini. Nel corso dell'ultima puntata del reality show condotto da Barbara D'Urso, il fidanzato di Drusilla Gucci è tornato all'attacco contro il Secchione di Maria Laura De Vitis accusandolo di essere falso e stratega.

Gianmarco Onestini accusato a La Pupa e il Secchione Show

L'ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, andata in onda ieri martedì 5 aprile 2022, è stata a dir poco scoppiettante. In studio, infatti, non sono mancate le discussioni tra i protagonisti del reality show di Italia Uno. In particolar modo, Alessio Tripi non ha nascosto la sua delusione per essere stato nominato da Gianmarco, che è stato duramente criticato da Francesco:

Ci sono rimasto male, ho sentito che Gianmarco ha detto avrei voluto votare Francesco, il giorno prima mi hai detto ti voglio bene, sei falsissimo.

Le accuse e le offese di Chiofalo non sono per niente piaciute a Onestini. Interpellato dalla D'Urso, che lo ha elogiato e difeso in diretta sottolineando la sua sensibilità, l'ex giovane concorrente del Grande Fratello ha prontamente replicato cercando di spiegare la sua posizione e chiarire una volta per tutte anche il rapporto che lo lega alla sua Pupa Maria Laura:

Non sono nessun tipo di stratega, sono libero di votare. Mi dispiace Francesco stai sbagliando, o ascolti bene un video [...] Con Maria Laura ci sono stati alti e bassi, ci stiamo mettendo tutto per sistemarla. Se c'è una sorta di innamoramento? Dalla mia parte no...

Ricordiamo che la quarta puntata de La Pupa e il Secchione ha visto l'eliminazione dal gioco della coppia composta da Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto. I due hanno perso la sfida finale nel "Bagno di cultura" contro Elena Morali e Aristide Malnati e sono stati costretti a lasciare definitivamente la villa.