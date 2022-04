La Pupa e il Secchione Show, Alex Belli sbotta contro Dayane Mello: "Falsa e ipocrita"

Gossip TV

Botta e risposta a distanza tra Dayane Mello e Alex Belli, ospite dell'ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show.

Alex Belli è stato ospite dell'ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D'Urso. Anche in questa occasione, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è finito al centro dell'attenzione sia per l'incontro in studio con la sua amata Soleil Sorge che per il duro botta e risposta a distanza con Dayane Mello.

Nuovo scontro tra Alex Belli e Dayane Mello

Alex Belli è finito nuovamente nel mirino di Dayane Mello. Nel corso dell'ultima diretta de La Pupa e il Secchione Party, il format web dove si commentano le vicende e dinamiche del reality show della D'Urso, la bella modella brasiliana si è rifiutata di parlare del compagno di Delia Duran, ospite in studio:

Oddio no è Alex Belli, mi rifiuto basta. Ma non voglio vederlo questo. Ragazzi guardate anche Soleil come reagisce. No Andrea io non ce la faccio a commentare questo. Io mi rifiuto, io me ne vado via ciao. Cioè mi rifiuto, come amica di Sole. Lui l’ha umiliata l’ultima volta. Non mi piace basta ma perché?!

Le dichiarazioni di Dayane non sono per niente piaciute a Belli. L'ex concorrente del Gf Vip ha deciso infatti di intervenire subito sui social per rispondere alle offese e accuse mosse dalla modella nei suoi confronti. Non solo. A detta dell'attore, l'amica di Soleil parlerebbe male di lui davanti alle telecamere per poi comportarsi diversamente in privato:

Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita.

Come reagirà Dayane? Replicherà alle accuse mosse da Alex? Per chi non lo sapesse, l'arrivo in studio a La Pupa e il Secchione Show del Man non è stato apprezzato neanche da Soleil. La bella influencer italo-americana, infatti, non è riuscita a nascondere una certa insofferenza alla vista del suo ex compagno di gioco.