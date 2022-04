La Pupa e il Secchione Show, Flavia Vento non si arrende: la giuria ha deciso! (VIDEO)

Gossip TV

Dopo aver lasciato La Pupa e il Secchione Show, disponibile in streaming su Mediaset Play, Flavia Vento si presenta così davanti alla giuria del programma di Barbara d'Urso.

Ha fatto molto discutere l’abbandono frettoloso di Flavia Vento alla villa de La Pupa e il Secchione Show. Abbandono che ha lasciato Barbara d’Urso con l’amaro in bocca e la giuria del programma di Italia 1 esterrefatta. Mentre la presentatrice partenopea incassa picchi di share da capogiro, Vento ci ripensa e vuole tornare a tutti i costi a far parte del cast, al costo di vestire i panni di uno dei personaggi storici più iconici di sempre. Ecco cosa ha svelato l’ex pupa.

La Pupa e il Secchione Show, Flava Vento diventa Cleopatra!

Dopo aver lavorato a lungo sul cast e sul format de La Pupa e il Secchione Show, incuriosendo il pubblico di Italia1 con anticipazioni succulente e smentite clamorose, Barbara d’Urso viaggia a vele spiegate al timone del programma che incassa ottimi ascolti, divide il pubblico e riesce a far parlare di sé, soprattutto sui social che sono diventati ormai da anni lo specchio dell’indice di gradimento del pubblico. Dopo pochissimi giorni dal suo ingresso in gioco, Flavia Vento ha lasciato La Pupa e il Secchione Show minacciando in diretta Antonella Elia, che l’ha accusata di aver preso in giro tutti e di aver messo in atto il solito copione riservato per il reality show. Effettivamente, Vento è nota per detenere uno speciale record, avendo lasciato dopo ore o giorni alcuni dei programmi più noti di Mediaset. A L’Isola Party, programma spin-off de L'Isola dei Famosi, Vento ha spiegato:

“Me ne sono andata via da ben 5 reality. Con Barbara ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia […] Questa volta a La Pupa me ne sono andata per altre cose personali. Però lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’impulso. Che vi devo dire, andremo a fare una terapia".

Flavia Vento stupisce tutti a La Pupa e il Secchione Show

E sarà la terapia o saranno le critiche o la voglia di dimostrare a tutti che si sbagliano, Flavia ha cambiato totalmente idea sulla sua presenza nella trasmissione della d’Urso, implorando la presentatrice e la giuria - composta da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style - di riprenderla tra le pupe Vip. Inutile dire che la prima prova di coraggio e persuasione di Flavia, che si è presentata in studio vestita da sirenetta con tanto di coda e canzone melodiosa per incantare il pubblico, non ha convinto nessuno nonostante l’innegabile ironia della situazione. Ora, tuttavia, Vento ha deciso di tentare un’altra strada, come ha confessato a Pomeriggio 5, impersonando un’icona storica.

“Vorrei rientrare nella villa della Pupa. Sta di fatto che è sempre la giuria a scegliere e per provare a convincerla volevo fare un balletto egiziano vestita da Cleopatra, con Aristide vestito da mummia, considerato il suo soprannome”.

Nel corso della puntata, in onda ieri martedì 19 aprile 2022, Vento ha scelto l’Antico Egitto per stupire i giurati, sperando nella clemenza di Antonella Elia che più di tutti non ha intenzione di concedere una seconda occasione alla pupa. Travestita da Cleopatra, con l’ausilio di Aristide Malnati - che oltre ad essere un egregio egittologo, è soprannominato anche Mummy - Flavia si è esibita per il pubblico ballando e cantando. Inevitabile il commento caustico di Antonella, che non ha nascosto il suo fastidio.

“Stai cercando di diventare una soubrette? Hai fatto un film che non ha visto nessuno… Allora Barbara anche questa sera abbiamo capito che è completamente negata a fare qualsiasi cosa, quindi per me è un no”.

Mentre Vento lascia il centro dello studio delusa dalla decisione della Elia, appoggiata pienamente da Soleil e Federico Lauri, Barbara d’Urso comunica che i tentativi della soubrette non sono ancora terminati. Quale travestimento e quale performance dobbiamo aspettarci da Flavia nella prossima puntata de La Pupa e il Secchione Show?