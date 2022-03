La Pupa e il Secchione Show, Barbara D’Urso sconvolta: Flavia Vento minaccia Antonella Elia in diretta tv!

Gossip TV

Caos nello studio de La Pupa e il Secchione a causa dello scontro tra Flavia Vento e Antonella Elia, che potrebbe portare le due in Tribunale.

Si è ritirata per la quinta volta da un reality show in tempi record, stabilendo un vero e proprio primato, Flavia Vento che nel corso dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show ha spiegato il motivo del suo addio, per poi scontrarsi ferocemente contro Antonella Elia. In studio è scoppiato i caos e quando l’opinionista è stata minacciata, Barbara D’Urso si è mostrata decisamente scioccata. Ecco cosa è successo nel dettaglio tra Vento ed Elia.

La Pupa e il Secchione Show: Vento pronta a denunciare!

Flavia Vento colpisce ancora, nonostante tutti gli stratagemmi di Barbara D’Urso che ha cercato di convincerla a rimanere nella villa de La Pupa e il Secchione Show, per affrontare ancora un po’ di tempo nel programma e non arrendersi alle proprie insicurezze. Vento non ha preso in considerazione l’idea di rimanere in gioco, spiazzando la D’Urso con un repentino abbandono, che ha costretto la presentatrice a sostituirla con la spumeggiante Elena Morali, lanciata nel mondo dello spettacolo proprio dalle primissime stagioni della trasmissione di Italia 1. Nel corso della puntata, Vento ha spiegato perché ha deciso di lasciare, infuriandosi quando ha osservato i presenti stentare a credere alle sue parole. Antonella Elia, in particolare, si è mostrata piuttosto infastidita dall’atteggiamento di Flavia, e non ha risparmiato all’ex concorrente parole al vetriolo:

“Non dirmi che Flavia si è ritirata perché mi arrabbio. Se è così allora la sua carriera è finita. Basta è una mancanza di rispetto verso tutti. Poi che non si lamenti che le mancano i soldi per dare da mangiare ai suoi adorati cani. Perché adesso stava lavorando ed ha mollato”.

Mentre l’opinionista ha tuonato furibonda, Vento ha criticato Antonella e la sua risata di scherno, dal momento che per lei le motivazioni dell’abbandono sono più che valide e non andrebbero derise, arrivando a minacciare in diretta tv di denunciare Elia. E mentre quest'ultima è apparsa decisamente poco preoccupata alla prospettiva di finire in Tribunale, D'Urso è rimasta scioccata da questo scontro di fuoco.

“Rido perché è patetico tutto questo. Denuncia quello che vuoi. Ci siamo anche incontrate al parco dopo che ti eri ritirata dal GF Vip. Tu mi hai detto ‘ti prego Anto fammi rientrare in casa ho bisogno di dare da mangiare ai cani. Mo che te inventi? Che un extraterrestre è venuto nella villa e ti ha detto di scappare, dai su non ho più parole”, ha concluso caustica Antonella.