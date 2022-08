La Pupa e il Secchione Show: ex Pupa nel cast della terza stagione di Mare Fuori

Gossip TV

Emy Buono debutterà come attrice nella famosa e amata serie Mare Fuori.

Momento d'oro per Emy Buono. Stando a quanto riportato da ThePipolTv nelle ultime ore, ritroveremo l'ex protagonista dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show presto in tv in un ruolo inedito. La fidanzata di Denis Dosio, infatti, debutterà come attrice in Mare Fuori, la fortunata serie con Carolina Crescentini.

L'ex Pupa Emy Buono nel cast di Mare Fuori

Reduce dall'ultima stagione de La Pupa e il Secchione Show, Emy Buono è pronta a buttarsi in una nuova esperienza televisiva. L'ex Pupa, attualmente fidanzata con Denis Dosio, è stata scelta per interpretare una "pusher" nella terza stagione, Mare Fuori. La serie targata Rai Due è diventata nel giro di poco tempo un vero e proprio fenomeno. Da quando è stata inserita nel catalogo Netflix ha infatti raggiunto un pubblico sempre più vasto.

A svelare la partecipazione di Emy Buono alla terza stagione di Mare Fuori è stato il portale ThePipolTv:

Emy Buono, l’ex “pupa” e fidanzata di Denis Dosio, dopo l’esperienza nel reality show di Italia 1 è pronta per fare il salto di qualità. Dove? Su Netflix! Per la bella Emy, infatti, è arrivata una proposta irrinunciabile e interpreterà la “pusher” nella serie rivelazione giunta alla terza stagione, “Mare Fuori”. La Buono ha già iniziato le riprese e su Instagram pubblica un selfie riprendendosi tra gli specchi dei camerini della serie. E voi, siete curiosi di sapere cosa succederà in questa incredibile nuova stagione?

Non solo. A confermare la sua presenza nel cast della serie ci ha pensato proprio la diretta interessata. Emy ha infatti condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram delle storie in cui si mostrava sul set. Siete contenti di rivedere l'ex Pupa sul piccolo schermo?