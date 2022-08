Amici, è nato il figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta: il nome sorprende

Gossip TV

È nato il figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, emozionati e grati per essere diventati per la prima volta mamma e papà. La coppia di ballerini professionisti di Amici ha voluto chiamare il primogenito con un nome molto significativo.

Amici, ecco come si chiama il figlio di Giulia e Marcello

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono una coppia innamorata e serena, amata da tantissimi fan di Amici che li hanno visti crescere insieme e come duo anche davanti alle telecamere. La ballerina si è detta molto grata a Maria De Filippi, che le ha permesso di ballare sino a che ha potuto quando ha scoperto di essere rimasta incinta, non privandola della sua più grande passione come invece avrebbero fatto tanti altri.

Marcello e Giulia sono inseparabili e bellissimi e hanno vissuto molto intensamente questa gravidanza sino al 30 agosto 2022, giorno in cui è venuto al mondo il loro primogenito. La coppia ha postato una foto bellissima su Instagram, che ritrae le loro mani strette attorno a quella del figlioletto neonato, annunciando di aver scelto per lui il nome Romeo Maria.

Sicuramente un nome poco comune ma molto significativo, dato che Giulietta e Romeo sono una delle coppie più romantiche nella storia della letteratura oltre che protagonisti di musical e balletti che hanno fatto il giro del mondo. Tantissimi gli auguri Vip ricevuti dalla coppia, come quello di Elena D’Amario, entusiasta per la nascita di Romeo Maria, ma anche la gioia di Paolo Ciavarro, Aka7Even, Emma Marrone e Lorella Boccia. Auguri a questa splendida famiglia e benvenuto Romeo Maria!

