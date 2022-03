La Pupa e il Secchione Show, è guerra tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini: "Lo scontro è stato molto forte"

Gossip TV

Duro scontro tra i due protagonisti de La Pupa e il Secchione Show.

Stasera, martedì 29 marzo 2022, su Italia Uno andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show di Barbara D'Urso. Nell'attesa, nella villa è scoppiata un'accesa lite tra due protagonisti del reality: il Pupo Francesco Chiofalo e il secchione Gianmarco Onestini.

Scoppia la lite a La Pupa e il Secchione Show tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini

È guerra a La Pupa e il Secchione Show tra Francesco e Gianmarco. Stando a quanto riportato sul portale dedicato al programma condotto dalla D'Urso, i due concorrenti si sono resi protagonisti di un duro scontro nella villa: "C’è stata una litigata tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini nella villa de la Pupa e il Secchione Show. Domani sera dovranno risolvere quello che è successo. Lo scontro è stato molto, molto forte, diciamo tanto strong".

E ancora: "Poi Gianmarco si è anche messo a piangere. Questo non significa debolezza o fragilità, perché un uomo può piangere ed è soltanto segno di sensibilità. Si passerà dalla lite al crollo di Gianmarco e domani capirete il perché della lite e del pianto". A far luce sulla situazione ci ha pensato Barbara che, durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5, ha mandato in onda una breve clip della lite.

Nelle immagini in questione si vede Gianmarco alzarsi in piedi e andare verso Francesco: "Fino a che si gioca ok. Poi però non sono venuto qui a farmi inquisire da nessuno e questo deve essere chiaro a te e a tutti". "Se io invece di rimanere seduto mi alzavo in piedi cosa succedeva?" ha dichiarato il Pupo durante il confronto con il secchione. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show che andrà in onda stasera, martedì 29 marzo, in prima serata su Italia Uno.