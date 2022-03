Isola dei Famosi, Ilary Blasi sconvolta dal comportamento di Floriana Secondi: "Non me l'aspettavo da te"

Gossip TV

Floriana minaccia di abbandonare L'Isola dei Famosi provocando la dura reazione della conduttrice.

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Floriana Secondi è letteralmente crollata minacciando di voler abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5. Un comportamento che ha deluso e spiazzato la conduttrice Ilary Blasi, che l'ha duramente ripresa in diretta.

Floriana minaccia di lasciare L'Isola dei Famosi, la dura reazione di Ilary Blasi

Floriana in crisi a L'Isola dei Famosi dopo lo scontro al televoto con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Tutto è nato quando l'inviato Alvin ha comunicato ai due naufraghi eliminati che sarebbero andati a vivere a Playa Sgamada."Io non vado a Playa Sgamada, non sono d’accordo. Dato che il pubblico ha deciso così, io voglio andare a casa, rispetto il mio pubblico" ha dichiarato inaspettatamente la romana.

"Non mi interessa restare in gioco e giocare con lui, con tutto il rispetto che ho per lui. Il pubblico è sovrano" ha continuato Floriana decisa a lasciare L'Isola dei Famosi "Ha deciso di mandarmi a casa. Io vivo per il mio pubblico. Non mi va di andare a Playa Sgamada. Non era il tipo di esperienza che immaginavo. Voglio andare a casa". A cercare di far ragionare la naufraga ci ha pensato la Blasi: "Floriana, puoi prendere qualsiasi decisione tu voglia. Ti ricordo, però, che sono due anni che mi scrivi su Instagram per partecipare e so quanto tu ci tenevi a fare questa esperienza".

Leggi anche La confessione inaspettata di Jeremias Rodriguez in diretta a L'Isola dei Famosi

"Ci siamo incontrate, hai detto che eri felicissima di fare questa esperienza. Ci siamo parlate, ci siamo confidate. Mi hai raccontato la tua storia. Alla prima difficoltà molli così? Eh no, dai, non me l’aspettavo da te, Floriana" ha aggiunto Ilary visibilmente innervosita e delusa dal comportamento di Floriana "Prima di partire io e te abbiamo fatto un patto. Tu hai la possibilità di gareggiare da singola su un’altra spiaggia con altre persone. Il pubblico ha giudicato la coppia non te". Se all'inizio la naufraga è rimasta ferma sulla sua posizione, alla fine ha deciso di rimanere in gioco su Playa Sgamada insieme ad Antonio Zequila, Marco Melandri, Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.