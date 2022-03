La Pupa e il Secchione Show, Barbara D’Urso terrorizzata dalla minaccia di Flavia Vento

Gossip TV

La presentatrice de La Pupa e il Secchione Show spaventata dalla minaccia di Flavia Vento di lasciare il programma.

Flavia Vento ha accettato di prendere parte a La Pupa e il Secchione Show per la gioia dei telespettatori di Italia 1, che conoscono bene il carattere fumantino della donna che ha fatto più reality al mondo, senza mai farne neppure uno. Nelle ultime ore, sembra che Flavia avesse pensato di ritirarsi anche da questo programma, mandando in confusione Barbara D’Urso che è dovuta correre ai ripari.

La Pupa e il Secchione, Flavia Vento minaccia di abbandonare

Come Julia Roberts nell’iconica pellicola Se scappi, ti sposo, Flavia Vento è la nostrana Maggie Carpenter con la differenza che, invece che scappare dall’altare, la showgirl fugge a gambe levate dai reality show. Vento ha collezionato record imbattibili, lasciando sempre in fretta e furia i reality che l’hanno vista protagonista, restando in gioco 6 giorni a La Fattoria, due settimane a L’Isola dei Famosi, neppure una settimana a L’Isola dei Famosi All Stars e ben 24 ore al Grande Fratello Vip.

Un record decisamente bislacco che continua a far divertire molti i fan, allarmati dal fatto che Vento abbia assicurato a Barbara D’Urso la presenza nel cast de La Pupa e il Secchione Show. Dopo aver soccorso un concorrente malamente caduto a terra, Barbara ha continuato a dare alcuni aggiornamenti sullo show che conduce in prima serata su Italia 1, rimanendo spiazzata in diretta tv quando la sua redazione le ha fatto sapere che Flavia ha trascorso la notte insonne, minacciando di lasciare la villa dove risiedono i concorrenti e abbandonare per sempre il gioco.

“Lei mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality. Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa […] Voleva andare via ieri notte. Però non è scappata? Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro”, ha sbottato Barbara, rassicurata dagli addetti ai lavori che credono di essere riusciti a convincere Vento a rimanere ancora nel programma.