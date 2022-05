La Pupa e il Secchione Show, Barbara d’Urso non se lo aspettava: una Coppia lo ha fatto davvero!

Gossip TV

Denis Dosio e Emy Buono fanno coppia fissa dopo La Pupa e il Secchione Show? La coppia avvistata insieme in vacanza.

La Pupa e il Secchione Show volge al termine, con la messa in onda della Finale che incoronerà la coppia vincitrice. Barbara d’Urso è soddisfatta del suo format, che sembra aver dato modo a due protagonisti di trovare l’amore. Ecco di chi stiamo parlando.

La Pupa e il Secchione Show, è nata una coppia nella vita reale?

Nella villa de La Pupa e il Secchione Show ci sono stati momenti di tensione, di incomprensione, di partecipazione al dolore altrui e c’è stato spazio anche per l’amore. Denis Dosio, entrato in gioco come pupo e con l'idea di uscire ancora single e libero dalle relazioni sentimentali, ha sin da subito provato interesse per Emy Buono, nota per aver preso parte a Ti spedisco in Convento e per la bella pupa Nicole Di Mario. Dopo aver scambiato un bacio con quest’ultima, Denis si è reso conto di provare qualcosa per Emy e, durante la semifinale su Italia1, ha ufficializzato la relazione con la concorrente del programma condotto da Barbara d’Urso.

Alcuni telespettatori hanno ipotizzato che Dosio abbia architettato questa dichiarazione romantica per aggiudicarsi l’affetto del pubblico ad un passo dalla Finale, invece giungono testimonianze che la relazione con Emy procede, dato che la coppia è stata avvistata a Pozzuoli da alcuni fan. Mentre Drusilla Gucci è drastica sul conto di Francesco Chiofalo, Deianira Marzano riporta anche uno scoop su un’altra coppia de La Pupa e il Secchione, ovvero quella formata da Mila Suarez e Gianmarco Onestini. I due hanno parlato spesso di amicizia, negando la possibilità di un coinvolgimento sentimentale, eppure sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti inequivocabili una volta concluse le registrazioni del programma della d’Urso. Sarà amore o un fuoco di paglia?