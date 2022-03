La Pupa e il Secchione Show, Barbara D'Urso finisce nel mirino di Sonia Bruganelli: "Tentativo non riuscito di..."

Gossip TV

L'ex opinionista Sonia Bruganelli lancia sui social una dura frecciata alla D'Urso, la conduttrice de La Pupa e il Secchione Show.

Barbara D'Urso è al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality show di Italia Uno. A commentare l'operato della conduttrice ci ha pensato Sonia Bruganelli, l'ex opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

La frecciata di Sonia Bruganelli a Barbara D'Urso

Dopo Andrea Pucci, anche Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciata sui social a Barbara D'Urso. Reduce dall’esperienza di opinionista del Grande Fratello Vip, la moglie di Paolo Bonolis ha lasciato chiaramente intendere, con un like di apprezzamento, il suo pensiero sulla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show.

"La D’Urso è riuscita a distruggere #LaPupaEilSecchioneShow rendendolo Live Non è la D’Urso. Il format originale non è così debole, avrebbe regalato a lei una ripartenza diversa. Certo che se non sale nemmeno con Rai1 e Canale 5 deboli…" si legge sul post pubblicato da Giuseppe Candela e riportato da Isa e Chia. Criticata da numerosi fan della D'Urso, la Bruganelli ha deciso di intervenire e chiarire la sua posizione.

"Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel ’subire’ le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse. Lo posso pensare o è LESA MAESTÀ???" ha scritto Sonia su Twitter. Ma non è finita qui perché l'ex opinionista del Gf Vip 6 ha voluto replicato anche a un utente che aveva criticato Avanti un Altro, programma condotto proprio da Bonolis: "Avanti un Altro nasce esattamente così, come anche Ciao Darwin nel lontano 97, di cui vedo inutili tentativi di copia ormai ovunque…".