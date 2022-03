La Pupa e il Secchione, Andrea Pucci punge Barbara D'Urso sugli ascolti: "Sto godendo come un pazzo!"

Gossip TV

L'ex presentatore de La Pupa e il Secchione esulta per gli ascolti della D'Urso.

Andrea Pucci, ex conduttore de La Pupa e il Secchione, ora affidato in una rivisitazione nuova a Barbara D’Urso, ha esulato dinnanzi agli ascolti della terza puntata dello show andato in onda, martedì 29 marzo. La mancata rinconferma al timone, ha creato al comico e presentatore un certo malumore. Già nel corso della prima puntata, aveva già condiviso diversi tweet che lo richiedevano a gran voce alla conduzione dello show al posto della D'Urso (“Hai rovinato un programma”, “Ridateci Pucci”, “Pucci torna e caccia tutti perché è un grande schifo”, tra i tweet ripostati).

Il comico milanese, ospite ieri nello show di Rai 2, Stasera Tutto è Possibile, prima della puntata, ha invitato tutti fan a seguirlo facendo presente che "gli hanno tolto il programma":

“ Mi hanno tolto La Pupa e il Secchione e così io stasera sono a Stasera tutto è possibile con il mio amico Stefano De Martino. Una trasmissione leggera dove si ride, si sta bene, spensierata… eh, mi avete tolto La Pupa e il Secchione ed io devo lavorare, devo lavorare!”.

Pucci, questa mattina, dopo i dati di ascolto in cui lo show di Stefano De Martino ha totalizzato il record stagionale mentre la Pupa e Il Secchione Show ha invece avuto un netto calo di ascolti rispetto alle due precedenti puntate, ha scritto su Instagram:

“Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo e sto godendo come un pazzo, la trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi“

Ieri, la terza puntata de La Pupa e il Secchione Show ha raggiunto 1.228.000 telespettatori con l' 8% di share. Un media di ascolti non particolarmente soddisfacenti per alcuni addetti ai lavori, secondo i quali per Barbara e il programma, "si mette male..."