La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini nero con Soleil Sorge

Lo sfogo di Gianmarco Onestini dopo il confronto con Soleil Sorge dopo l'ultimo appuntamento con la Pupa e il Secchione Show.

Ieri, martedì 3 maggio 2022, si è conclusa l'edizione della Pupa e il Secchione Show, il format storico rivisitato e condotto da Barbara D'Urso in onda su Italia 1. Nell'ultimo appuntamento, che ha decretato la vittoria di Maria Laura De Vitis e Edoardo Baietti, non sono mancati momenti di tensione, nello specifico, tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini dopo la fine del programma nero con Soleil Sorge

Dopo l'esibizione del fratello dell'ex tronista Luca insieme alla Pupa Mila Suarez, il voto di Soleil ha creato non poche polemiche. L'ex gieffina ha dato zero alla loro ultima performance, suscitando un certo disappunto da parte di entrambi i protagonisti.

"Mi ha toccato molto la storia di Mila, ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi a quello che si è. Non mi è piaciuto che Mila non si sia impegnata tanto quanto tanti altri pupi e pupe. La performance che ho visto è stata poco emozionante e poco precisa, non mi è piaciuta"

Questa la motivazione della Sorge che ha creato malumori anche da parte della Suarez e della Elia.

Oggi, Gianmarco, è tornato sui social e per l'occasione è tornato sulla questione parlando dell'ex gieffina come "incapace di svolgere un ruolo" e motivata dai suoi rancori personali: